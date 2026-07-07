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Španija se sinoć plasirala u četvrtfinale Svetskog prvenstva, pošto je u Dalasu pobedila Portugal 1:0. Silva je u nadoknadi vremena imao šansu da izjednači, ali je glavom poslao loptu preko gola.

Foto galerija iz Dalasa Foto: Alex Slitz / Getty images / Profimedia

Rodri je bio oduševljen i proslavio je taj promašaj dok je Silva razočaran ležao na travi držeći se za glavu. Silva je ubrzo ustao i gurnuo je Rodrija i bilo je napeto nekoliko sekundi, ali su ih razdvojili Emerik Laport i Unaj Simon.

"Već sam rekao, pogrešio sam jer sam slavio kada je on promašio. Odmah sam mu se izvinio, na tome je i ostalo zbog poverenja koje delimo", rekao je Rodri, preneli su britanski mediji.

Rodri i Silva su do prošle godine uspešno zajedno igrali za Mančester siti, za šest sezona osvojili su, između ostalog, četiri titule u Premijer ligi i Ligu šampiona. Portugalac će od predstojeće sezone igrati za Real Madrid.

Posle eliminacije u osmini finala selektor Portugala Roberto Martines rekao je da odlazi sa funkcije, a nejasno je da li će Kristijano Ronaldo nastaviti da igra za državni tim.

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