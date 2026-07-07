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Fudbaleri Argentine sastali su se sa selekcijom Egipta u osmini finala Mundijala na stadionu u Atlanti.

Egipat je šokirao ceo svet kada je u 15. minutu Ibrahim pogodio mrežu, ali prava ludnica je tek usledila...

Argentina je četiri minuta kasnije dobila penal, a Lionel Mesi je promašio svoj drugi na SP, pošto je prethodno bio neprecizan i u duelu sa Austrijom.

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Mundijal - navijači Brazila Izvor: Kurir sport