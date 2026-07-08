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Posle velike pobede Engleske nad Meksikom i plasmana u četvrtfinale Mundijala, usledio je šok koji je potresao Ostrvo.

Iskusni vezista Džordan Hendersondoživeo je jezivu povredu tokom slavlja, a ispostavilo se da je stanje mnogo ozbiljnije nego što se u prvi mah mislilo.

Iskusni fudbaler Brentforda i nekadašnji kapiten Liverpula teško se povredio u potpuno bizarnoj situaciji. Pokušao je da preskoči reklamnu ogradu pored terena, okliznuo se i nezgodno pao na levu ruku.

Saigrači su odmah shvatili da je situacija ozbiljna. Den Bern je panično dozivao lekarsku ekipu, Henderson je na terenu dobio kiseonik, a zatim je na nosilima iznet sa stadiona i hitno prebačen u bolnicu u Meksiko Sitiju.

Prava drama tek je usledila kada je njegov otac Brajan Henderson iz Engleske pratio televizijski prenos.

"Mislio sam da je samo ogrebotina, a onda je prošao kavez sa kiseonikom. Prvo sam pomislio da je samo pao i možda povredio zglob. Kapiten Hari Kejn je u intervjuu posle utakmice rekao da veruje da je Džordan dobro. Međutim, dok je Kejn pričao, u pozadini ekrana video sam kako mog sina odnose okruženog lekarima. Bio je na kiseoniku. U tom trenutku me je paralizovao strah", rekao je Brajan Henderson.

1/5 Vidi galeriju Bizarna povreda iskusnog reprezentativca Engleske Foto: Bradley Collyer, PA Images / Alamy / Profimedia, Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Najgore vesti stigle su nekoliko sati kasnije.

"Cele noći nisam spavao. Džordanu je kost leve podlaktice potpuno smrskana...", otkrio je Hendersonov otac.

Iskusni vezista zbog teške povrede neće moći da nastavi Svetsko prvenstvo, a u SAD ga očekuje hitna operacija koju će obaviti jedan od vodećih hirurga specijalizovanih za najteže sportske povrede.

Uprkos tome, Henderson ne želi da napusti reprezentaciju.

"Neće ostaviti saigrače. Ostaće sa njima u Americi do samog kraja", poručio je njegov otac.

Englesku u četvrtfinalu očekuje duel protiv Norveške, ali će selektor Tomas Tuhel morati da nastavi turnir bez jednog od najiskusnijih lidera svlačionice.