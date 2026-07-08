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Završene su sve utakmice osmine finala Svetskog prvenstva u Meksiku, Kanadi i SAD, a danas je na mundijalu slobodan dan.

Takmičenje će biti nastavljeno u četvrtak, kada od 22.00 časa u Bostonu igraju Francuska i Maroko.

Kilijan Mbape i Majkl Olise slave gol Francuske Foto: William Volcov / imago sportfotodienst / Profimedia

Evropljani kolo vode

Ono što je posebno interesantno, a tiče se Svetskog prvenstva u fudbalu jeste da je od osam reprezentacija koje su se plasirale u četvrtfinale, čak šest evropskih. Taj podatak govori da se i dalje najbolji fudbal igra u Evropi i da će tako biti još dugo vremena.

Parovi četvrtfinala su: Francuska - Maroko (9. jul, 22.00, Boston), Španija - Belgija (10. jul, 21.00, Los Anđeles), Norveška - Engleska (11. jul, 22.00, Majami) i Argentina - Švajcarska (12. jul 03.00, Kanzas siti).

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Kvalitet je kvalitet

Posle prvog kruga Mundijala u Americi, broj evropskih reprezentacija bio je i veći, jer su grupnu fazu prošle Nemačka, Švedska, Holandija, Hrvatska, Portugal, Austrija, BiH. Što znači da je Evropa imala impozantan učinak od 13 selekcija. Prvu fazu nisu prošle samo Češka, Škotska i Turska.

A, FIFA i Đani Infantino kada su proširivali broj učesnika za ovogodišnji mundijal na 48 reprezentacija, nisu bili previše blagonakloni prema Evropi. Najveći profiteri ovog novog sistema bile su upravo vanevropske konfederacije. Dok je Evropa (UEFA) dobila samo tri nova mesta, neke organizacije su praktično duplirale svoj broj učesnika u odnosu na Katar 2022.

Evropljanin koji nije radio u korist Evrope - Đani Infantino Foto: Ian Robles / Zuma Press / Profimedia

UEFA zakinuta od strane FIFA

Pa, krenimo redom. UEFA (Evropa) dobila je tri dodatna mesta u odnosu na ranije turnir,,gde je imala 13, čime je ostala konfederacija sa najviše predstavnika na prvenstvu. Međutim, u odnosu na druge organizacije dobila je ubedljivo najmanje.

Afrika (CAF) je najveći dobitnik. U Kataru je Afriku predstavljalo pet selekcija. Sa proširenjem na devet fiksnih mesta, Afrika je dobila najveći broj novih pozicija, što je omogućilo mnogim tradicionalno jakim afričkim timovima da lakše obezbede plasman bez surovog sistema eliminacije koji je važio ranije.

Afrika najviše profitirala - fudbaleri Gane na mundijalu 2026 Foto: Kyle Rodden / Zuma Press / Profimedia

Azija slavi

Azija (AFC), skoro dupliran broj. Azija je sa četiri sigurna mesta, plus jedno kroz baraž, skočila na čak osam direktnih učesnika. Ovo je otvorilo vrata Mundijala mnogim reprezentacijama u usponu sa azijskog kontinenta.

Severna i Srednja Amerika (CONCACAF), domaćini plus tri. S obzirom na to da su SAD, Meksiko i Kanada automatski dobili mesta kao domaćini, CONCACAF je kroz kvalifikacije dobio još tri dodatna direktna mesta, čime je ovaj region imao nikada veću ekspanziju.

Brane titulu iz Katara - Fudbaleri Argentine slave pobedu nad Egiptom u osmini finala Foto: Martin Rickett, PA Images / Alamy / Profimedia

Okeanija ima dobru gurku

Južna Amerika (CONMEBOL). Iako je povećanje sa 4.5 na šest mesta numerički manje nego u Africi, u CONMEBOL kvalifikacijama učestvuje samo deset zemalja. To znači da čak 60% južnoameričkih reprezentacija sada ide direktno na Mundijal.

Okeanija (OFC), istorijski uspeh. Decenijama je bila jedina konfederacija koja nije imala garantovano mesto, jer je pobednik uvek morao u težak baraž. Od 2026. godine imaju jedno sigurno direktno mesto, što znači da šampion Okeanije više ne zavisi od sreće u baražu sa drugim kontinentima.

Aleksandar Čeferin i Đani Infantino na EURO 2024. u Nemačkoj Foto: Nick Potts / PA Images / Profimedia

Čeferin i Infantino se baš ne mirišu

S obzirom na završnicu Mundijala UEFA sada ima argumente da od FIFA traži povećanje broja učesnika za naredna svetska prvenstva. Samo je pitanje da li će do toga doći, s obzirom na animozitete dve najmoćnije fudbalske organizacije i ličnu netrpeljivost između Aleksandra Čeferina i Đanija Infantina.

Svetsko prvenstvo u fudbalu 2030. godine kojim će biti obeleženo 100 godina od mundijala, biće održano u čak šest zemalja i na tri kontinenta - Argentini, Maroku, Paragvaju, Portugalu, Urugvaju i Španiji. Biće opet 48 ekipa, mada i dalje ostaje nepoznanica kako će sve to izgledati s obzirom na velika i teška putovanja koja očekuju reprezentacije učesnice.