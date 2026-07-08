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Viralna izjava Radeta Bogdanovića o Norvežanima pred njihov duel sa Brazilom preplavila je društvene mreže, a u međuvremenu je stigao i odgovor samog Bogdanovića, koji je priznao grešku i detaljnije pojasnio šta je zapravo mislio.

Gostujući u studiju RTS-a, samo dan nakon što je Norveška napravila veliko iznenađenje i savladala Brazil rezultatom 2:1, Rade je otvoreno istakao da je ovoga puta ipak on taj koji je ostao "preveslan", nakon čega je javno čestitao i poželeo mnogo sreće Skandinavcima u nastavku takmičenja.

- Ja sam rekao u ovom studiju da mi je Brazil favorit, ne samo na utakmici protiv Norveške, nego da će da dobaci i do finala, zato što po meni on i dalje ima dobar tim, Anćeloti je vrhunski trener. Međutim, na jučerašnjoj utakmici čak sam i rekao da Norvežani "što su veslali, veslali su". Međutim, ja moram da kažem i da su mene "preveslali" i želim im da prebace i Severni i Atlantski okean i da dobace dokle god mogu, zato što igraju jako dobar fudbal. Nisam to ranije primetio, ali sada mogu da kažem, kad izbaciš Brazil. Imaju dobre pojedince, i dobrog selektora i oni su oličenje države koju predstavljaju, a to je država koja je bogata, zdrava, čista, uredna, sistemski organizovana. Sve najlepše im želim i najbolje - istakao je Bogdanović.

1/6 Vidi galeriju Rade Bogdanović Foto: Printskrin, Printscreen/RTS, Printscreen

Na samom kraju, Bogdanović je detaljnije obrazložio i analizirao svoje mišljenje o tome zbog čega je moćni Brazil na ovoj utakmici doživeo potpunu katastrofu.

- Brazil je uvek Brazil, jako je veliko iznenađenje što su ispali. Rekli smo da ne mogu bez bekova, sa onim godinama, ne mogu nikada da pretrče. 230 miliona stanovnika, nemaju broj "deset", kreativnog veznog. Nemaju ni klasičnu "devetku", ali opet je to Brazil, imaju kvalitetne igrače. Ispali su, jeste iznenađenje, ali je činjenica da nisu iskoristili šanse. Taj penal nije najveće zlo što su ga promašili, najveći je problem što je taj penal podigao golmana Norveške na nivo da ne mogu iz igre da mu daju gol - rekao je Rade Bogdanović.