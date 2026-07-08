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"Gaučosi" su uspeli da režiraju čudesan preokret i nadoknade dva gola zaostatka, a heroj nacije postao je Enco Fernandes, koji je u trećem minutu sudijske nadoknade pogodio za prolaz dalje. Odmah po završetku meča, Skaloni nije mogao da zadrži suze, a u emotivnom slavlju pridružio mu se i Lionel Mesi.

"Uvek sam pun emocija i suze mi nekada same krenu. Plakalo se i u svlačionici. Fudbaleri me zbog toga čak zovu 'plačljivko', ali ne marim za to", iskren je bio Skaloni pred predstavnicima medija.

Tokom davanja izjave na samom terenu, argentinski strateg se kratko izvinio reporteru:

"Oprostite, ali previše sam emotivan da bih vas uopšte pogledao u oči."

1/4 Vidi galeriju Lionel Skaloni Foto: Brazil Photo Press, Brazil Photo Press / Alamy / Profimedia, William Volcov / Zuma Press / Profimedia, Breton/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Zbog ovakvog adrenalina se ulazi u trenerski posao

Skaloni, koji iza sebe ima bogatu igračku karijeru, pokušao je da dočara šta za njega znači ovakav trijumf.

"Neverovatan je osećaj ponovo proživeti sve ovo nakon dve decenije igranja fudbala. Smatram da većina trenera, koji su nekada i sami bili na terenu, bira ovaj posao upravo zbog ovakvih trenutaka - zbog neopisivih emocija i čistog adrenalina", dodao je kormilar Argentine.

Interesantno je da šef stručnog štaba "Gaučosa" tvrdi kako ni u jednom momentu meča nije pomislio da je sve izgubljeno, iako je protivnik imao veliku prednost od 2:0.

"Konstantno sam imao utisak da kontrolišemo situaciju. Bez obzira na trenutni rezultat, mišljenja sam da ekipa nije igrala loše i da smo konstantno kreirali šanse", objasnio je selektor.

Lekcija naučena protiv Zelenortskih Ostrva

On je povukao paralelu sa prethodnom rundom, kada se Argentina ozbiljno mučila i tek nakon 120 minuta slomila otpor Zelenortskih Ostrva (3:2), pokazavši pritom dosta slabosti. Prema njegovim rečima, partija protiv Egipta bila je ozbiljan iskorak napred.

1/17 Vidi galeriju Argentina - Zelenortska Ostrva, Mundijal 2026 Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP / Profimedia, JON OLAV NESVOLD / Bildbyran Photo Agency / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

"U prošlom meču je bilo znatno gore, tada smo zaista bili u problemu. Danas je, čak i pri rezultatu 0:2, tinjao osećaj da ćemo dočekati svoju šansu i preokrenuti meč u našu korist. Prikazali smo potpuno drugačiji fudbal", naglasio je Skaloni.

Naklon za Mesija: Igra fudbal zbog ovakvih trenutaka

Posebne reči hvale selektor je imao za svog 39-godišnjeg kapitena Lionela Mesija. Iako je prva zvezda tima promašila penal u prvom poluvremenu, Mesi je u nastavku pokrenuo ekipu i golom i asistencijom trasirao put do pobede. Kamere su i slavnog fudbalera snimile u suzama nakon poslednjeg zvižduka.

"Duboko sam uveren da on i dalje igra fudbal baš zbog ovakvih momenata... Teško je rečima opisati da čovek u ovim godinama i sa ovakvom karijerom proživljava tako snažne emocije. Bio je to istorijski trenutak, jedan od najlepših koje sam doživeo", podvukao je Skaloni.

Argentince u borbi za polufinale očekuje duel sa Švajcarskom, a pobednik tog meča će u borbi za veliko finale igrati protiv boljeg iz okršaja Norveške i Engleske.

"Šta god da se desi u nastavku turnira, ova ekipa mi daje stopostotnu sigurnost da nikada neće prestati da veruje u uspeh, čak i onda kada deluje da je sve izgubljeno", zaključio je argentinski strateg.

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