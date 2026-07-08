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Fudbaleri Argentine su na spektakularan način posle velikog preokreta pobedili Egipat rezultatom 3:2 i plasirali se u četvrtfinale Svetskog prvenstva u Meksiku, Kanadi i Americi.

Erupcija oduševljenja nastala je posle drugog i izjednačujućeg gola Lionela Mesija, te pogotka za pobedu Enca Fernandeza.

Mundijal 2026, Lionel Mesi, Argentina
Lionel Mesi slavi gol protiv Egipta Foto: CHANDAN KHANNA / AFP / Profimedia

Jedan argentinski TV komentator na sebi svojstven način doživeo je trijumf Argentine nad Egiptom. Njegove reakcije posle golova Mesija i Fernandeza obilaze planetu. Neverovatno je kako je sve emotivno preživeo.

U pozadini na videu vide se kako su podivljali bivši reprezentativci Argentine Karlos Tevez i Serhio Agvero. Prava ludnica vladala je u novinarskoj loži na stadionu u Atlanti.

Fudbalska reprezentacija Argentine u četvrtfinalu Svetskog prvenstva igraće protiv selekcije Švajcarske. Taj duel biće igran 12. jula u Kanzas sitiju, u 03.00 časa po evropskom vremenu.

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Radost Argentinaca posle gola Mesija! Izvor: Kurir