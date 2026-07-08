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Fudbalski savez Portugala se od španskog stručnjaka oprostio putem snimka objavljenog na društvenoj mreži Iks (X), uz opis "Hvala ti, Roberto Martinesu".

Martines je nakon poraza od selekcije Španije u osmini finala Svetskog prvenstva već saopštio da napušta mesto selektora reprezentacije Portugala, i poručio predsedniku fudbalskog saveza te zemlje Pedru Proensi da može slobodno da počne da traži njegovu zamenu.

1/5 Vidi galeriju roberto martinez Foto: Peter De Voecht / Panoramic / Profimedia, EPA/KATIA CHRISTODOULOU, CARLOS COSTA / AFP / Profimedia

Španski stručnjak je postao selektor reprezentacije Portugala u januaru 2023. godine. Sa portugalskim nacionalnim timom je bio prvak Lige nacija u sezoni 2024/25, dok je na ukupno 45 mečeva na kojima je vodio tu ekipu zabeležio 32 pobede, šest remija i sedam poraza.