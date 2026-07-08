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Zlatko Dalić više nije selektor fudbalske reprezentacije Hrvatske. Nakon eliminacije Hrvatske sa Svetskog prvenstva, odlučio je da se povuče sa klupe reprezentacije koju je vodio od 2017. godine. Hrvatska je nastup u Americi završila u osmini finala, porazom od Portugala rezultatom 2:1 u regularnom toku utakmice.

Bilo je ovo prvo Svetsko prvenstvo na kojem je Dalić vodio Hrvatsku, a da se sa njega nije vratio sa medaljom. Nakon srebra u Rusiji 2018. i bronze u Kataru 2022. godine, poraz od Portugala označio je kraj njegove najuspešnije ere u istoriji hrvatske reprezentacije.

1/8 Vidi galeriju Zlatko Dalić Foto: Instagram / Daliczlatko, Michael Taeger / imago sportfotodienst / Profimedia, GABRIEL BOUYS / AFP / Profimedia

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Fudbalski savez Hrvatske (HNS) potvrdio je rastanak:

"Skroman dolazak. Nezaboravan put. Ponosan oproštaj. Nakon skoro devet godina, selektor Zlatko Dalić odlučio je da završi svoju neverovatno uspešnu eru na čelu Vatrenih.

Selektore, hvala na svemu - na pobedama, uspesima, plasmanima, medaljama, zajedništvu, poštovanju i odlučnoj borbi za Hrvatsku na terenu i van njega. Rezultati govore o tome kakav si trener, a poštovanje igrača, saradnika i protivnika o tome kakva si osoba."

Dalićeva oproštajna poruka: "Vreme je..."

HNS je preneo i zvaničnu oproštajnu poruku dosadašnjeg selektora, koju prenosimo u celosti:

"Selektorska uloga zahteva mnogo teških odluka, ali ova mi je sigurno bila najteža. Uvek sam govorio da nema veće časti od vođenja svoje reprezentacije i da ne mogu imati važniji, odgovorniji i lepši posao od ovog. Kada sam preuzeo reprezentaciju, verovao sam i u kvalitet igrača i u sebe, ali nisam se usudio ni da sanjam da ćemo ostvariti sve što smo postigli u ovih skoro devet godina.

Ne mogu da opišem koliko sam ponosan na svaku pobedu, na plasmane na velika takmičenja, na tri medalje, na velike noći hrvatskog fudbala poput onih kada smo pobeđivali Englesku ili Brazil na svetskim prvenstvima, ali najviše na zajedništvo koje smo postigli unutar ekipe i sa hrvatskim narodom, a čemu smo posebno svedočili na onim nezaboravnim dočecima nakon osvojenih svetskih medalja.

Nemoguće je postići takve uspehe bez kvaliteta, uloženog truda i vere u ono što radiš. Zato se od srca zahvaljujem svima koji su uložili svoje znanje i energiju u sve ovo što smo zajedno ostvarili - mojim trenerima i saradnicima u stručnom štabu, lekarima, fizioterapeutima, ekonomima i celoj logistici HNS-a koja nas je uvek sjajno pratila. Hvala čelnicima Saveza na podršci, hvala navijačima na neverovatnoj potpori koju smo imali na ovom putu, hvala i svim onim medijima koji su pomogli u stvaranju pozitivne atmosfere oko reprezentacije i pritom nas konstruktivno kritikovali. I na kraju, hvala mojoj porodici bez čije podrške ništa od ovoga za mene ne bi bilo moguće.

Naravno, u svim tim uspesima najvažniji su oni na terenu. Duboko sam privilegovan što sam imao priliku da vodim tako sjajne fudbalere i kvalitetne ljude, od našeg kapitena Luke Modrića, preko svih senatora koji su sa mnom bili još u Rusiji, pa do mlađih momaka koje smo uključivali u reprezentaciju i koji su usput preuzimali i još uvek preuzimaju sve važnije uloge. Maksimalno sam im zahvalan što su stavljali Hrvatsku ispred svega, što su uvek svojim ponašanjem, zalaganjem i pristupom pokazivali šta je to hrvatski kult reprezentacije. Hrvatska u svima njima ima svetlu budućnost i dok god im reprezentacija bude svetinja kao što je bila generacijama do sada – Hrvatska će biti snažna i konkurentna protiv svakoga.

Zlatko Dalić Foto: Sports Press Photo / Sipa USA / Profimedia

Zahvaljujem se predsedniku Kustiću na izuzetnoj podršci i odličnoj saradnji koju smo imali, kao i na poverenju da nastavim dalje. Podrška koju sam dobio poslednjih dana podstakla me je da preispitam odluku o odlasku, ali... vreme je.

Koliko god i dalje osećam ambiciju i želju da sa Hrvatskom ispisujem nove uspehe, osećam da je ovo ispravan trenutak za zaključivanje ove neverovatne ere. Odlazim ispunjenog srca i ponosan što sam dao svoj doprinos najvećim uspesima hrvatskog fudbala u istoriji, a svom nasledniku, reprezentaciji i hrvatskom fudbalu želim mnogo novih uspeha u koje duboko verujem."

Dalić je preuzeo Hrvatsku tokom kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2017. godine. Nasledio je Antu Čačića nakon remija sa Finskom, u trenutku kada je Hrvatskoj pretio krah u kvalifikacijama. Uspeo je da izbori plasman u Rusiju, a zatim je na svom prvom velikom takmičenju sa reprezentacijom ostvario najveći uspeh u istoriji tamošnjeg fudbala – srebrnu medalju.

Uz svetsko srebro, Dalić ima i bronzu sa Svetskog prvenstva u Kataru 2022. godine, kao i drugo mesto u Ligi nacija 2023. godine. Time je zvanično postao najuspešniji hrvatski selektor u istoriji.

Trenersku karijeru započeo je u Varteksu, a potom je vodio Rijeku i Slaven Belupo. Nakon toga je otišao na Bliski istok, gde je radio u Saudijskoj Arabiji i Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Vodio je Al-Fejsali, Al-Hilal i Al-Ain, koji mu je do dolaska na klupu Hrvatske bio najduži angažman u karijeri.

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