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1/6 Vidi galeriju Erling Haland protiv Brazila Foto: ABDULHAMID HOSBAS / AFP / Profimedia, TIMOTHY A. CLARY / AFP / Profimedia

Da ogorčenje bude veće samo jedan igrač Brazila se vratio avionom u domovinu nakon eliminacije sa Mundijala.

U pitanju je Danilo koji nastupa u domaćem šampionatu. On je sem prve utakmice na Mundijalu protiv Maroka, gde je odigrao 45 minuta, na svim preostalim mečevima na terenu proveo svih 90 minuta.

Čak se ni Karlo Ančeloti nije vratio u Brazil, jer je otišao u Kanadu, tačnije u Vankuver, gde njegova supruga ima kuću.

Ostali fudbaleri koji nastupaju za Evropske klubove, momentalno su se raštrkali po raznim destinacijama, pa je tako Vinisijus otišao na Ibicu.

Od fudbalera koji igraju u Brazilu, kao što smo rekli samo se Danilo vratio, dok je Nejmar koji nastupa za Santos otišao da poseti svoju familiju u Orlandu.