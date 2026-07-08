Slušaj vest

Trener Reala iz Madrida Žoze Murinjo je kao stručni konsultant oštro kritikovao suđenje i primenu VAR tehnologije posle pobede Argentine.

1/8 Vidi galeriju Foto galerija iz Atlante Foto: Martin Rickett, PA Images / Alamy / Profimedia

Murinjo je ocenio da su arbitri donosili nedosledne odluke i poručio da je način na koji je korišćen VAR ozbiljno narušio regularnost utakmice.

"Ovo je pljačka usred bela dana. Sramota je u šta se fudbal pretvara. Kako možete da pustite da se akcija nastavi, dozvolite da bude postignut gol, a tek onda odlučite da se vratite i poništite pogodak? Ako je bio faul, zaustavite igru odmah. Nemojte da čekate da gol bude postignut", nije štedeo reči "Posebni", a onda je nastavio prilično konkretno.

"Onda postavljam još jedno pitanje – zašto prvi gol Argentine nije pregledan sa istom pažnjom kada je delovalo da je situacija bila veoma blizu ofsajda? Zašto je svaka sporna situacija u korist Argentine detaljno proveravana, dok Egipat, čini se, nije imao isti tretman?", smatra Murinjo.

"VAR bi trebalo da donese pravednost, a ne konfuziju. Danas je izgledalo kao da je svaka važna odluka doneta u korist Argentine. Fudbal zaslužuje bolje", rekao je Murinjo.

Utakmicu je obeležilo nekoliko spornih situacija. Jedan pogodak Egipta poništen je posle intervencije VAR-a, iako je lopta prethodno završila u mreži. Takođe, pojavile su se dileme oko mogućeg ofsajda kod prvog gola Argentine, dok su u egipatskom taboru smatrali da pojedini prekršaji i sporne situacije u kojima su učestvovali njihovi igrači nisu bili podjednako analizirani.

Murinjove izjave dolaze u trenutku kada su sve glasnije kritike na račun primene VAR tehnologije tokom Svetskog prvenstva, uz tvrdnje da kriterijumi nisu ujednačeni..