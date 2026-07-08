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Argentina je nakon nestvarnog preokreta slavila sa 3:2, a Egipćani grme na sudije i smatraju da ih je sudija Fransoa Leteksje bukvalno pokrao.

1/8 Vidi galeriju Foto galerija iz Atlante Foto: Martin Rickett, PA Images / Alamy / Profimedia

Sada je čitav slučaj dobio je novu dimenziju pošto je Fudbalski savez Egipta zvanično zatražio istragu protiv kompletne sudijske ekipe i VAR arbitara.

Egipćani smatraju da su ozbiljno oštećeni i traže da sudije koje su delile pravdu na ovom susretu budu isključene sa daljeg toka Mundijala.

U saopštenju Saveza navodi se da je reprezentacija Egipta bila žrtva "diskriminacije", uz tvrdnju da su arbitri tokom čitave utakmice primenjivali različite kriterijume prema dve selekcije.

Očekujemo rasplet u narednim danima.