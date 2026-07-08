ISTORIJSKA TRAGEDIJA BRAZILA! Cela nacija je plakala, najcrnji dan Mundijala! (VIDEO)
Na današnji dan, 8. jula 2014. godine, odigrana je jedna od najšokantnijih utakmica u istoriji svetskog fudbala. U polufinalu Mundijala u Brazilu, domaća selekcija doživela je istorijski debakl pošto je Nemačka slavila sa čak 7:1 na stadionu Mineirao u Belo Horizonteu.
Sve je počelo golom Tomasa Milera u 11. minutu, a potom je usledio potpuni raspad domaće reprezentacije.
Miroslav Klose je u 23. minutu postigao gol kojim je postao najbolji strelac u istoriji Mundijala, Toni Kros je pogađao u 24. i 26, Sami Kedira u 29, dok je Andre Širle sa dva gola u nastavku povećao prednost na neverovatnih 7:0. Počasni pogodak za Brazil postigao je Oskar u samom finišu susreta.
Posebno će ostati upamćen period između 23. i 29. minuta, kada je Nemačka postigla čak četiri gola za samo šest minuta i potpuno šokirala više od 58.000 gledalaca na tribinama, ali i milione navijača širom sveta. Taj meč je u Brazilu dobio naziv "Mineiraco", po uzoru na čuveni "Marakanaso" iz 1950. godine, i smatra se jednom od najvećih sportskih trauma u istoriji te zemlje.
Nemačka je nekoliko dana kasnije u finalu savladala Argentinu sa 1:0 posle produžetaka i osvojila četvrtu titulu prvaka sveta, dok je poraz od 7:1 ostao najteži u istoriji brazilske reprezentacije na Svetskim prvenstvima i jedan od najupečatljivijih rezultata koje fudbal pamti.
Sastavi – Brazil 1:7 Nemačka (polufinale SP 2014)
Brazil (selektor: Luiz Felipe Skolari):
Žulio Sezar – Majkon, David Luiz (kapiten), Dante, Marselo – Luiz Gustavo, Fernandinjo – Hulk, Oskar, Bernard – Fred.
Rezerve koje su ulazile: Paulinjo, Ramires, Vilijan.
Nemačka (selektor: Joakim Lev):
Manuel Nojer – Filip Lam, Žerom Boateng, Mats Humels, Benedikt Hevedes – Sami Kedira, Toni Kros, Bastijan Švajnštajger – Tomas Miler, Mesut Ozil – Miroslav Kloze.
Rezerve koje su ulazile: Per Mertezaker, Andre Širle, Julijan Draksler
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