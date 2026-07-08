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Tridesetšestogodišnji fudbaler Brentforda povredio se kada je prilikom proslave pokušao da preskoči reklamnu ogradu, pri čemu je nezgodno pao na ručni zglob. Sa stadiona je iznet na nosilima i prebačen u bolnicu u Meksiko Sitiju, dok se ostatak ekipe vratio u bazu u Kanzas Sitiju.

Po povratku u SAD Henderson je uspešno operisan i započeo je oporavak.

"Operacija je završena! Sada da se spremimo za veliku utakmicu u subotu. Hvala osoblju Ortopedskog instituta u Kanzas Sitiju, a posebno trojici hirurga koji su obavili operaciju", napisao je Henderson na Instagramu.

Iskusni vezista gotovo sigurno neće više igrati na ovogodišnjem Mundijalu, ali se očekuje da ostane uz reprezentaciju do kraja takmičenja. Hendersonu je ovo četvrto Svetsko prvenstvo, a na turniru je upisao jedan nastup, u pobedi nad Panamom 2:0.

Izabranici Tomasa Tuhela u sredu su nastavili pripreme za četvrtfinalni duel protiv Norveške, koji će biti odigran u Majamiju.

(Beta)