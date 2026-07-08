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FIFA je objavila da će duel koji je na programu u četvrtak od 22 sata suditi argentinski arbitar Fakundo Teljo. Telju će pomagati mahači Huan Pablo Belati i Gabriel Čade, Dario Erera kao četvrti sudija i rezervni asistent Kristijan Navaro.

1/5 Vidi galeriju Francuska Paragvaj Mundijal 2026 Foto: Marcel ter Bals / DeFodi Images / Profimedia, ABDULHAMID HOSBAS / AFP / Profimedia, ALLSTAR PICTURE LIBRARY, Allstar Picture Library Ltd / Alamy / Profimedia

Biće ovo prvi put na aktuelnom šampionatu da sve sudije na terenu dolaze iz iste države.

Odluka da baš argentinske sudije dele pravdu na meču Francuske i Maroka izazvala je nove kontroverze među navijačima upravo zbog činjenice da su "trikolori" prvi favoriti za osvajanje turnira i najveća prepreka svim reprezentacijama, uključujući i Argentinu, da odbrane titulu prvaka sveta.

Zanimljivo je da je buran duel Argentine i Egipta sudio je Francuz Fransoa Leteksje.

Mnogo je onih koji, ipak, nisu srećni što je FIFA sada odabarala baš Mesijeve sunarodnike da sude Francuzima budući da smo do sada svedočili nekim zaista kontroverznim sudijskim odlukama, često u korist Argentinaca.