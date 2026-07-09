FIFA UVELA VAŽNU PROMENU PRED ČETVRTFINALE: Odnosi se na VAR, ovo mnogima neće biti jasno...
Prema novoj proceduri, pomoćni VAR sudija (AVAR) i njegova zamenica će biti smešteni na stadionu u Bostonu, gde se igra susret. Ulogu AVAR-a obavljaće Urugvajac Leodán González, dok će njegova zamenica biti Tatjana Guzmán iz Nikaragve.
Cilj ove mere je da se osigura nesmetano funkcionisanje VAR tehnologije u slučaju tehničkih poteškoća ili prekida veze s glavnom videoperacijskom sobom (VOR), koja se nalazi u Međunarodnom radiodifuzijskom centru (IBC) u Dalasu.
U slučaju prekida komunikacije, AVAR i njegova zamenica odmah bi preuzeli sve provere predviđene službenim VAR protokolom. Isti postupak bi se primenjivao i ako glavni sudija bude morao da pregleda spornu situaciju na monitoru uz teren.
Podsetimo, utakmicu će suditi argentinska sudijska postava predvođena glavnim sudijom Fakundom Teljom. Njegovi pomoćnici biće Huan Pablo Belati i Gabriel Čade, četvrti i peti sudija Darío Herera i Kristijan Navaro, dok će za VAR biti zadužen Hernán Mastránđelo.