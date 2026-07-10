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Švajcarska i Kolumbija igrale su 114. minut osmine finala kada je Granit Džaka neshvatljivom greškom otvorio prostor Hamintonu Kampazu. Ofanzivac južnoameričkog tima iznenada se našao u stopostotnoj šansi da donese vođstvo, a najverovatnije i plasman u narednu rundu svojoj reprezentaciji.

Međutim, vezista Rozario Sentrala u situaciji "oči u oči" sa protivničkim čuvarom mreže nije bio precizan - lopta je završila iznad prečke.

Kazna je stigla ubrzo, pošto su "sajdžije" nakon boljeg izvođenja penala obezbedile četvrtfinalni duel sa Argentinom.

Umesto u Bogotu, avionom za Vankuver

Dok su se Hames Rodrigez, Davinson Sančez, Huan Fernando Kintero i ostatak tima ukrcavali na let za domovinu, Kampaz je morao da promeni planove. Kako prenosi argentinski portal "Infobae", razlog zašto Kampaz nije otputovao u Bogotu su jezive pretnje smrću koje su mu upućene.

- Moja Kolumbijo, molim vas da nikada ne izgubimo poštovanje jedni prema drugima. Možemo da mislimo drugačije, osećamo frustraciju ili tugu, ali nijedna strast ne opravdava mržnju niti život u strahu - poručio je javnosti 166 centimetara visoki fudbaler, koji je pre tragičnog promašaja bio heroj nacije, postigavši gol za pobedu protiv Uzbekistana u devetom minutu sudijske nadoknade.

1/4 Vidi galeriju Haminton Kampaz Foto: Leonardo Ramirez / Zuma Press / Profimedia, Xia Bohan / imago sportfotodienst / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Fudbaler iz Tumaka je u svojoj objavi izrazio veliku žal zbog eliminacije, ali i zahvalnost većini sunarodnika koji su ostali razumni, naglasivši da ne želi da ćuti pred naletom mržnje na društvenim mrežama.

Senka prošlosti i buđenje bolnih sećanja

U Kolumbiji se pretnje likvidacijom sportistima nikada ne tretiraju kao bezazlene šale. Javnost ove zemlje, ali i čitav fudbalski svet, još uvek pamti stravičnu sudbinu Andresa Eskobara, koji je svirepo ubijen nakon povratka sa Svetskog prvenstva u Sjedinjenim Američkim Državama 1994. godine.

Što se tiče daljeg toka šampionata, preostali četvrtfinalni dueli su pred nama. Bitka između Argentine i Švajcarske zakazana je za noć između subote i nedelje, sa početkom u 03:00 časa po srednjoevropskom vremenu.

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