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Endru Đulijani, šef radne grupe Donalda Trampa za Svetsko prvenstvo, priznao je, u razgovoru za "Dejli Mejl" da je skandal oko crvenog kartona Folarina Baloguna možda odvratio pažnju reprezentacije SAD uoči njihovog ponižavajućeg poraza od Belgije.

Američki napadač Balogun dobio je zeleno svetlo za nastup u osmini finala protiv Belgije, uprkos tome što je isključen na utakmici protiv Bosne i Hercegovine. FIFA je donela senzacionalnu odluku i suspendovala njegovu kaznu od jedne utakmice neigranja.

1/5 Vidi galeriju Folarin Balogun na meču Hrvatska vs Srbija, spktakl u Rijeci Foto: JAMIE SQUIRE / Getty images / Profimedia

Predsednik Tramp je kasnije potvrdio da je lično razgovarao sa predsednikom FIFA Đanijem Infantinom i zatražio od njega da preispita crveni karton, što je izazvalo ogorčenje u delu sportske javnosti. Ipak, ni igranje Baloguna nije pomoglo Amerikancima - Belgija ih je deklasirala sa 4:1 u Sijetlu i prerano okončala njihov san.

Đulijani brani intervenciju: "Hteli smo pravedno suđenje"

Đulijani, koji obavlja funkciju izvršnog direktora radne grupe Bele kuće za Svetsko prvenstvo, izjavio je da "stoji iza" odluke o uplitanju. On insistira na tome da su, s obzirom na sav novac koji je SAD potrošio na organizaciju turnira, želeli da osiguraju da se prvenstvom "upravlja pravedno na terenu".

Na pitanje novinara "Dejli Mejla" da li je cela ova politička saga mogla da poremeti koncentraciju tima koji vodi Maurisio Poketino, Đulijani je odgovorio:

"Potencijalno. Nisam sportski psihijatar, pa mi je to teško da procenim. Ali ponosan sam na ovaj tim što je čak i u svojim najtežim trenucima pokazao sjajan karakter, i na to sam zapravo fokusiran."

Đulijani je dodao kako zna da i predsednik Tramp deli to mišljenje, naglasivši: "Iz našeg ugla... očigledno je da se VAR protiv Bosne i Hercegovine nikada nije trebalo primeniti na onaj način."

1/4 Vidi galeriju Rafael Klaus na meču SAD - BiH Foto: Matthew Huang/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia

Prozivanje Britanaca i "dva genija u istoj prostoriji"

Kako bi opravdao potez Bele kuće, Đulijani je povukao paralelu sa britanskim premijerom, ser Kirom Starmerom, koji je intervenisao kako bi blokirao FIFA u pomeranju termina utakmice između Engleske i Meksika (nakon što su tri Meksikanca poginula posle meča šesnaestine finala protiv Ekvadora).

1/10 Vidi galeriju Meksiko - Engleska, Mundijal 2026 Foto: Yuri CORTEZ / AFP / Profimedia, Martin Rickett, PA Images / Alamy / Profimedia

Prema Đulijanijevim rečima, ta britanska intervencija ima "daleko veće posledice".

Na optužbe da je Infantino popustio pod pritiskom Bele kuće i pokazao pristrasnost, Đulijani je stao u odbranu šefa FIFA, opisavši njega i Trampa kao "dva najharizmatičnija lidera koje ćete ikada upoznati".

"Predsednik Tramp je bez premca, ali Đani Infantino mu je blizu... Možda u fudbalu ima više politike nego u samom Vašingtonu, i fascinantno je to posmatrati iz moje perspektive. Kada vidite njih dvojicu u istoj prostoriji, jasno vam je da gledate dva genija u svom poslu, i mislim da otuda proističe to međusobno poštovanje", izjavio je Đulijani.

Foto: Sam Corum, PA Images / Alamy / Profimedia

Kontroverze se nižu: Argentina pod lupom, Iranci likuju

Afera Balogun nije jedini skandal koji potresa prvenstvo. Nakon tog slučaja, Argentina se provukla protiv Egipta posle dramatičnog preokreta obeleženog sudijskim kontroverzama i optužbama da je turnir "režiran" u korist aktuelnih svetskih šampiona.

"Razumem da su svi frustrirani", komentarisao je Đulijani. "Način na koji je Argentina uspela da se vrati bio je neverovatan. To je ono što se dešava u sportu... imate te granične odluke o kojima će se raspravljati godinama."

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Belgijanci provocirali "Trampovim plesom", Tramp sprema "šou" za finale

Težak poraz od Belgije (4:1) srušio je američke snove. Tramp, koji inače ne propušta priliku da komentariše sportska dešavanja, još se nije javno oglasio o ispadanju reprezentacije.

"Očigledno je bio razočaran gubitkom, ali kao što je rekao nekoliko sati pre utakmice: činjenica da je Belgija bila u punom sastavu, a i Amerikanci u punom sastavu, znači da onome ko pobedi moraš da skineš kapu. Znam da im predsednik skida kapu i da je ponosan na ovaj američki tim", objasnio je Đulijani.

Tokom i nakon utakmice, reprezentativci Belgije rugali su se američkom predsedniku izvodeći njegov prepoznatljivi "Trampov ples". Sa druge strane, glasnogovornik Irana likovao je izjavom: "Ceo svet pleše kako bi proslavio ponižavajući poraz politike od fudbala."

Đulijani je na to kratko uzvratio: "Neću komentarisati Irance, a što se tiče belgijskog plesa - mislim da predsednik Tramp to radi bolje. On je bolji plesač. Belgija je bila bolji tim, igrali su brže i snažnije... ali ponosan sam što su naši momci predstavljali domovinu."

Podrška Poketinu i najava spektakla

Maurisio Poketino ima ugovor do kraja ovog Svetskog prvenstva, uz ponudu za produženje do 2030. godine. Uprkos oštrim kritikama javnosti nakon debakla protiv Belgije, Đulijani je pružio podršku selektoru i želi da on potpiše novi ugovor, nazvavši ga "fantastičnim trenerom".

Tramp još nije uživo pratio nijednu utakmicu na turniru, ali očekuje se da će prisustvovati velikom finalu krajem meseca, gde bi trebalo da uruči trofej pobedniku zajedno sa Infantinom.

Na pitanje o Trampovim planovima za finale, Đulijani je zagonetno poručio gledaocima:

"Očekujte neočekivano, pripremite kokice... ostanite uz ekrane i videćete dobar šou."

Kurir Sport / Dejli Mejl

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