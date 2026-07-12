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"Danas smo veoma, veoma otežali posao sebi. Rezultat je fantastičan, ušli smo u polufinale. To je sjajno. Ali nisam zadovoljan igrom u svakom smislu. Igrači su se zalagali, ali načinom kojim smo igrali, sebi smo mnogo zakomplikovali stvari. Bili smo nemarni u igri, pravili taktičke greške, nismo igrali dovoljno brzo niti dovoljno dosledno. Na kraju smo imali i sreće", rekao je Tuhel posle utakmice za ITV, preneo je Skaj.

Fudbalska reprezentacija Engleske plasirala se danas u polufinale Svetskog prvenstva, pošto je u Majamiju posle produžetaka pobedila Norvešku 2:1, nakon što je posle regularnog dela utakmice bilo 1:1.

Na Hard Rok stadionu Norveška je povela u 36. minutu golom Andresa Šelderupa, a zatim je dvostruki strelac bio Džud Belingem, golovima u drugom minutu nadoknade prvog poluvremena i u 93. minutu.

Nemački trener upitan je da li je problem bio u mentalitetu.

"Mentalitet? Ovo što smo prošli dalje je čista stvar mentaliteta. Kako uopšte možete sada da pričate o mentalitetu? Ovo (plasman) je upravo dokaz mentaliteta. ;Nije problem u mentalitetu. Možete to da prodajete kao priču, ali zašto uopšte govorite o mentalitetu? ;Problem je kvalitet naše igre. ;Radi se o kvalitetu, moramo da igramo bolje", rekao je Tuhel.

1/9 Vidi galeriju Norveška - Engleska, Mundijal 2026 Foto: Profimedia, JON OLAV NESVOLD / Bildbyran Photo Agency / Profimedia, Martin Rickett / PA Images / Profimedia

Na pitanje o dvostrukom strelcu Belingemu, selektor je rekao da je mnogo toga rečeno i da se radi o igraču "svetske klase".

"Bićemo bolji, moramo da budemo bolji. Sada je vreme za slavlje, treba da uživamo u ovom trenutku. Ali biće potrebno da podignemo nivo igre kako bismo pružili bolju partiju", dodao je Tuhel.

Belingemu su novinari rekli ocenu Tuhela, da je ekipa imala sreće.

"Kako god. ;Bilo je teško na terenu. Bila je to veoma zahtevna utakmica. Svi igrači su uložili ogroman napor. Želim da odam priznanje svim momcima koji su danas dali sve od sebe na terenu", rekao je Belingem.

Engleska će u polufinalu u sredu od 21 čas u Atlanti igrati protiv pobednika duela branioca titule Argentine i Švajcarske.

Dan ranije u Dalasu igraju Francuska i Španija.