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Fudbaleri Engleske uspeli su da savladaju Norvešku sa 2:1 posle produžetaka i obezbede plasman u polufinale Mundijala gde će odmeriti snage sa Argentinom koja je, takođe posle produžetaka, savladala Švajcarsku sa 3:1.

1/9 Vidi galeriju Norveška - Engleska, Mundijal 2026 Foto: Profimedia, JON OLAV NESVOLD / Bildbyran Photo Agency / Profimedia, Martin Rickett / PA Images / Profimedia

Ipak, meč Engleske i Norveške obeležio je jedan sporan detalj. Englezi su do izjednačenja došli u finišu prvog poluvremena preko Džuda Belingema, ali je svemu prethodila sporna situacija.

Nakon što je lopta završila u mreži, norveški golman Orjan Niland potrčao je prema sudiji Klemenu Turpanu i protestovao pokazujući prema nebu. Akcija za engleski gol započela je tako što je na levoj strani Eliot Anderson uzeo loptu posle Nilandovog ispucavanja iz gol-auta. Na prvu je to izgledalo kao vrlo loše ispucavanje Nilanda, no na snimku se može videti da je lopta pala u pomalo neprirodnom luku.

Veruje se da je razlog tome bio to što je Niland prilikom ispucavanja pogodio kabel koji drži kameru u vazduhu, a to su kasnije potvrdili brojni mediji. To ujedno objašnjava proteste Norvežana nakon pogotka i na poluvremenu. Ono što Norvežane može posebno da frustrira jeste činjenica da igra mora da bude zaustavljena ako lopta u igri dodirne bilo kakav spoljni predmet. S obzirom na to da je ova situacija dovela do gola, VAR je mogao da reaguje, ali sudije to očigledno nisu primetile.

Zbog svega je stiglo i hitno saopštenje Svetske kuće fudbala. FIFA je morala da se oglasi i otkloni dilemu, te odgovori na pitanje - da li su Norvežani pokradeni protiv Engleza?!

- Nema dokaza da je lopta išta dodirnula, što bi promenilo putanju lopte - jasno su istakli iz FIFA.

Šta vi mislite, da li je gol Engleza trebalo da bude poništen? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...

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