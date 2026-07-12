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Fudbaler reprezentacije Engleske Džud Belingem ne slaže se sa selektorom Tomasom Tuhelom da kvalitet igre u četvrtfinalnom susretu protiv Norveške nije bio na zadovoljvajućem nivou.

Nemac na klupi Engleske skoro da nije delovao prezadovoljno što se njegova ekipa domogla polufinala. Istakao je sreću kao jedan od najvažnijih faktora za prolaz Engleske.

"Bili smo nemarni u igri, pravili taktičke greške, nismo igrali dovoljno brzo niti dovoljno dosledno. Na kraju smo imali i sreće", naveo je Tuhel.

1/9 Vidi galeriju Norveška - Engleska, Mundijal 2026 Foto: Profimedia, JON OLAV NESVOLD / Bildbyran Photo Agency / Profimedia, Martin Rickett / PA Images / Profimedia

Nakon toga, Belingem, dvostruki strelac, upitan je da prokomentariše reči svog selektora i deluje da je bio iznenađen.

"Možda. Možda on ne zna kako je igrati u ovakvim uslovima i protiv igrača kao što su Haland, Edegor, Nusa, Serlot... Nije lako igrati protiv takvog tima", rekao je fudbaler Real Madrida.

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