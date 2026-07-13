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Ispadanje reprezentacije Norveške u četvrtfinalu od Engleske (2:1) izazvalo je nezapamćen skandal na društvenim mrežama, a u centru pažnje našao se napadač Aleksander Serlot. Prva zvezda Atletiko Madrida i njegova porodica trenutno prolaze kroz pravi pakao. Samo dan nakon što je turnir za Skandinavce završen, besni navijači pokrenuli su stravičan sajber-linč. Ispod Serlotove poslednje fotografije na Instagramu osvanulo je više od 85.000 uglavnom uvredljivih komentara, a navijači su napadaču Norveške čak i pretili smrću.

1/4 Vidi galeriju Aleksander Serlot na meču Norveška - Engleska Foto: VEGARD GRØTT / Bildbyran Photo Agency / Profimedia, Moritz Müller / Alamy / Profimedia

Trenutak koji je srušio norveški san

Gnev javnosti izazvala je situacija s kraja prvog poluvremena. Serlot je u toj situaciji izabrao da bude sebičan umesto da asistira potpuno samom Erlingu Halandu za vođstvo od 2:0.

Norveška javnost upravo ovaj detalj vidi kao ključni momenat koji je srušio njihov istorijski san na Svetskom prvenstvu.

Kada je frustracija navijača prešla sve granice zdravog razuma, odlučila je da reaguje fudbalerova devojka, Lena Selnes. Ona je na društvenim mrežama otvoreno pokazala sa kakvim se terorom njihova porodica suočava.

Lena je na svom Instagram profilu objavila skrinšotove jezivih poruka i obaveštenja koje su primili u poslednja 24 sata. Među njima su direktne pretnje u kojima se Serlot poziva na samoubistvo, kao i poruke u kojima se od oboma zahteva da hitno napuste Norvešku.

"Svetsko prvenstvo i fudbal donose mnogo radosti, ali i mnogo mržnje. Nisam želela da pridajem pažnju ovome, ali nakon ovakvih komentara osećam da jednostavno moram da reagujem. Nadam se da svi mogu malo više da razmisle pre nego što napišu ovakve stvari, bez obzira na situaciju i dešavanja na terenu", poručila je utučena Lena uz emotikone stiska ruke i crvenog srca.

Serlotovo opravdanje: "Mislio sam da je pas zatvoren"

Nakon što je ceo svet video snimak na kojem Serlot u situaciji „dva na jedan“ ignoriše slobodnog Halanda i ulazi u trapav dribling protiv Džona Stonsa, oglasio se i sam napadač. On je detaljno opisao šta mu je prolazilo kroz glavu u tom kobnom 44. minutu utakmice u Majamiju.

"Primio sam loptu, napravio dodir i pogledao gore. U tom sekundu video sam da Stons telom i pozicijom blokira liniju dodavanja ka Erlingu. Onda sam napravio još jedan dodir, što je bila loša odluka. Čekao sam reakciju defanzivca, umesto da ja budem taj koji će njega naterati na potez. Jedina želja u tom trenutku bila mi je da dodam loptu Erlingu. Međutim, u tom deliću sekunde osetio sam da je taj pas zatvoren, pa sam odlučio da odem u stranu i šutiram. Nažalost, ispalo je loše", objasnio je Serlot.

Foto: Moritz Müller / Alamy / Profimedia

Iako su emotivne reakcije i razočaranje navijača nakon eliminacije sa Mundijala potpuno očekivani, pretnje smrću i reka mržnje od preko 85.000 poruka ogolili su tamnu stranu modernog fudbala. Ovo je jeziv primer kako se jedna pogrešna procena na terenu može pretvoriti u ozbiljno ugrožavanje bezbednosti jednog sportiste i njegove porodice.

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