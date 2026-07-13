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Umesto da se priča isključivo o fudbalu i predstojećoj utakmici protiv Argentine, u centru pažnje našao se odnos selektora Tomasa Tuhela i najveće zvezde tima Džuda Belingema.

Posle četvrtfinala protiv Norveške, iako su Englezi slavili i obezbedili mesto među četiri najbolje reprezentacije sveta, Tuhel nije bio zadovoljan načinom na koji je njegova ekipa došla do pobede.

Nemački stručnjak je poručio da njegov tim nije odigrao na nivou koji očekuje, istakavši da je Engleska u pojedinim trenucima imala i sreće.

Takva analiza očigledno nije prijala Belingemu. Vezista Real Madrida nije želeo da prećuti kritike selektora, pa je pred novinarima prvo kratko odgovorio:

"Kako god".

Potom je objasnio zbog čega smatra da Tuhelove reči nisu bile sasvim opravdane.

"Možda on ne zna kako je igrati u ovakvim uslovima i protiv igrača kao što su Haland, Edegor, Nusa, Serlot... Nije lako igrati protiv takvog tima. Mislim da smo pokušali da stvorimo pozitivno okruženje i moramo ga zadržati i za polufinale. Ne mogu dovoljno da pohvalim momke. Nećete pobediti svaku utakmicu sa hiljadu pasova, ponekad morate da pobedite i prljavom igrom", rekao je Belingem.

1/8 Vidi galeriju Džud Belingem na meču protiv Norveške Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP / Profimedia, Profimedia, DiaEsportivo / Actionplus / Profimedia

Njegova reakcija je izazvala buru u engleskim medijima, koji su ocenili da se prvi put na ovom prvenstvu javno moglo videti neslaganje između selektora i lidera ekipe.

Ovo, međutim, nije prvi put da se govori o njihovom odnosu. Još tokom prošle godine pojavile su se informacije da Tuhel nije bio zadovoljan pojedinim Belingemovim reakcijama na terenu, kao ni njegovim ponašanjem posle izmena. Iako su obojica kasnije pokušala da spuste tenzije, utisak je da različiti pogledi na pojedine situacije i dalje postoje.

Uprkos svemu, Tuhel je ubrzo nakon konferencije donekle ublažio ton i priznao da razume Belingemovo viđenje utakmice protiv Norveške. Istakao je da njegov vezista nije pogrešio kada je rekao koliko je bilo teško igrati protiv rivala sa igračima poput Halanda i Edegora, ali je ponovio da od Engleske očekuje mnogo kvalitetniju igru.

1/9 Vidi galeriju Norveška - Engleska, Mundijal 2026 Foto: Profimedia, JON OLAV NESVOLD / Bildbyran Photo Agency / Profimedia, Martin Rickett / PA Images / Profimedia

Proslavljeni fudbaler Engleske, sada analitičar, Geri Nevil, govorio je o ovoj temi. Bivšem fudbaleru Mančester junajteda se svideo način na koji je Belingem reagovao.

"Stvarno mi se dopalo. Nisam veliki pristalica toga da igrači ne daju intervjue, pogotovo kada su najbolji u timu. Ako si zvezda, čovek koji će nam donositi pobede, mislim da si ti taj koji treba da izađe i govori. Džud Belingem govori nakon apsolutno svake utakmice na ovom turniru, čak i nakon remija sa Ganom, kada nastup nije bio dobar i bilo je kritika. Ono što mi se dopalo, nisu bile samo reči koje su izašle iz njegovih usta, već pogled u njegovim očima. Vidiš pogled nekoga ko je besan i odlučan da uspe. On ima 23 godine, ono što ovaj momak radi je apsolutno monumentalno. Uticaj koji ima na mlade ljude u našoj zemlji i širom sveta je veličanstven. Mislim da se možda malo preuveličava tema Tuhel - Belingem, to je očigledno nešto što se dešava već 12 meseci. Ali Tuhel ga neće ostaviti na klupi", rekao je Nevil.

Veruje čuveni fudbaler da će igrač Reala znati da ceni ono što radi njegov sadašnji selektor.

"Možda to sada ne misli, ali za 10-15 godina, kada razmisli o savršenstvu i elitnom nastupu, shvatiće da je Tomas Tuhel jednostavno zahtevao više od tima, jer veruje da oni mogu da daju više. Ono što se ponekad dešava, ne samo u fudbalu, već i u životu, je da ljudi nisu skloni da vode teške razgovore jedni sa drugima. Tomas Tuhel izlazi, daje intervju, nije zadovoljan nastupom jer zna da ovaj tim može više i zna da mora bolje da igra protiv Argentine. On ima igrača koji traži malo poštovanja za dolazak do polufinala Svetskog prvenstva, za postignuće, trud i posvećenost koje su igrači uložili. Nemam nikakav problem sa takvim stvarima. Ponekad dođe do tenzije, ali to nije problem. Ponekad je bolje tako, nego obrnuto".

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