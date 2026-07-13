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Fudbalska reprezentacija Engleske nalazi se na dva koraka od ostvarenja sna - titule svetskog šampiona.

"Gordi albion" na drugu titulu čela punih 60 godina, a na tom putu prvi rival je arhi-neprijatelj, selekcija Argentine. Ta utakmica je na programu u sredu od 21 čas u Atlanti.

1/8 Vidi galeriju Džud Belingem na meču protiv Norveške Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP / Profimedia, Profimedia, DiaEsportivo / Actionplus / Profimedia

Uoči ovog duela britanski mediji opširno pišu o potencijalnom sukobu unutar tima. Po njima, postoje trzavice na relaciji Tomas Tuhel - Džud Belingem.

Iako se to na terenu ne vidi kada je rezultat u pitanju, posle meča sa Norveškom, postalo je očigledno da nešto ne štima.

Selektor Tuhel i jedan od najboljih igrača tima imali su dijametralno suprotne poglede na taj meč.

Prvo je Tuhel kritikovao svoj tim, uprkos pobedi 2:1 i plasmanu u polufinale.

"Nisam zadovoljan partijom. Ni u kojem pogledu. Iako je zalaganje tu, sebi smo veoma zakomplikovali život načinom i stilom igre. Bilo je neuredno, presporo. Nije bilo protočnosti u igri. Danas smo imali sreće”, rekao je Tuhel.

Novinari su nedugo zatim sačekali Džuda Belingema i pitali ga o selektorovoj kritici i znači li to da ekipa može bolje.

"Možda. A možda to znači da on ne zna kako je igrati u ovim uslovima protiv Halanda, Edegarda, Nuse i Serlota. Nije lako igrati protiv takve ekipe. Mislim da smo pokušali da stvorimo pozitivnu atmosferu i s tim trebamo da nastavimo na putu prema polufinalu. Ne mogu dovoljno da nahvalim momke. Nećete svaku utakmicu da pobedite s hiljadu dodavanja. Ponekad morate da pobediti i na ‘prljav’ način, a mi smo to ponovo uspeli", kontrirao je dvostruki strelac u tom meču.

Ostaje da se vidi da li će se sukob dvojice bitnih šrafova u engleskoj mašineriji osetiti na terenu u Atlanti, ili ipak ne.