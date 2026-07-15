Slušaj vest

Kada moćna Francuska, prepuna svetskih zvezda (inače sjajno ukomponovanih u tim, do juče) izađe na teren u polufinalu Mundijala, očekuje se da dominira. Da pokaže karakter, kvalitet i glad za trofejom. Bez obzira ko je na drugoj strani.

Umesto toga, Francuska je protiv Španije izgledala kao tim koji je preko noći zaboravio sve ono što su do sada prikazali na Mundijalu. Španija ih je odučila od fudbala, slavila rutinskih 2:0 i potpuno zasluženo se plasirala u finale.

Gde je nestala ona Francuska koja je gazila rivale? Gde je nestao Mbape koji rešava utakmice jednim potezom? Gde su nestali Dembele, Olise, vezni red koji melje protivnike i odbrana koja ne prašta nijednu grešku? Zašto je odbrana delovala amaterski čim ih je malo neko napao?

Kilijan Mbape protiv Španije Foto: Ismael Adnan / Shutterstock Editorial / Profimedia, ALLSTAR PICTURE LIBRARY, Allstar Picture Library Ltd / Alamy / Profimedia, CHRISTIAN BRUNSKILL / UPI / Profimedia

Ovo su pitanja o kojima će se debatovati u francuskoj javnosti narednih dana, nedelja, pa i meseci.

Od prvog minuta delovalo je kao da "trikolori" igraju pod ručnom. Bez ideje, bez ritma, bez agresije. Svaki duel pripao je Špancima, njihov svaki pas imao je smisao i ideju, dok je Francuska izgledala izgubljeno. Nije problem samo poraz. Problem je način na koji je do njega došlo.

Ne propustiteFIFA WC 2026KILIJANE, NE VREDI, GUBITNIK SI... Mbape nema mesto među velikanima! Pogledajte samo ova tri detalja
Kilijan Mbape

Ovo nije bio pad forme. Ovo je bio potpuni nestanak identiteta. Tim koji je godinama bio sinonim za moć, brzinu i ubitačnu tranziciju pretvorio se u ekipu koja nije znala kako da zapreti golu rivala. Zamislite: veći deo utakmice 0 šuteva u gol rivala. NULA.

Čovek odluke

Bez dileme - Didije Dešan je potpuno podbacio. Sve je promašio i nije pripremio psihološki ekipu. Delovali su prepotentno i u fazonu "lako ćemo". 

Od iskusnog stručnjaka očekivalo se da mu tim deluje zategnuto do maksimuma. 

Sinoć u Dalasu, Francuzi su delovali kao turisti koji su došli na špansku koridu. 

Francuska - Španija, polufinale Mundijala 2026 Foto: Profimedia, ALLSTAR PICTURE LIBRARY, Allstar Picture Library Ltd / Alamy / Profimedia, Nafis Sirazetdinov / Sputnik / Profimedia

Ne propustiteFIFA WC 2026CELA ŠPANIJA VREĐA MBAPEA: Ulicama Madrida odjekuju uvrede na račun kapitena Francuske (VIDEO)
Mundijal 2026, Francuska, Španija, Kilijan Mbape
FIFA WC 2026SELEKTOR FRANCUSKE: Imali smo velike ambicije, ali smo podbacili
Mundijal 2026, Francuska, Španija, Kilijan Mbape
FIFA WC 2026SELEKTOR ŠPANIJE SAMOUVEREN: Najbolji smo tim na svetu
Mundijal 2026, Španija, Luis de la Fuente
FIFA WC 2026SCENE IZ ŠPANIJE OBILAZE SVET: Vatreni Španci slave trijumf nad Francuskom
Mundijal, Španija, navijači
FIFA WC 2026KONTROVERZA OKO PENALA ZA ŠPANIJU! Da li je trebalo da bude poništen? Pogledajte sporni detalj
Mundijal 2026, Francuska, Španija

00:38
Mundijal - Navijači Španije napravili ludnicu Izvor: Instagram