KILIJANE, NE VREDI, GUBITNIK SI... Mbape nema mesto među velikanima! Pogledajte samo ova tri detalja
Može da postigne spektakularan gol. Može da odigra potez koji niko drugi na svetu ne može. Može da bude najbrži, najskuplji i najveća zvezda svoje generacije. Ali kada se podvuče crta posle još jednog velikog turnira, ostaje samo jedna reč - gubitnik.
Francuska je stala u polufinalu Mundijala. Španija je pobedila 2:0 i potpuno zasluženo otišla u finale, dok je Mbape još jednom ostao bez najvažnijeg pehara.
Najveći igrači se pamte po trofejima. Po utakmicama koje odlučuju. Po tome da u najtežem trenutku podignu ekipu. Ovoga puta Mbapea nije bilo. Nije napravio razliku kada je bilo najpotrebnije. A upravo se tada postaje besmrtan.
U Parizu (PSŽ) - ništa. U Madridu (Real) - ništa. Sada, na Mundijalu - ništa.
Godinama slušamo da je naslednik Mesija i Ronalda. Da će vladati svetskim fudbalom. Da je lice nove ere. Međutim, nova era ne donosi samo spektakularne golove i naslovne strane. Donosi i odgovornost. A ona se meri uspesima reprezentacije na najvećoj sceni.
Biće još prilika, ali..
Mbape će sigurno imati nove prilike. Ima naravno kvalitet i vremena da ponovo napadne svetski tron (koji jeste jednom osvojio, da budemo pošteni). Ali ovaj Mundijal će ostati upamćen kao i još jedna propuštena šansa u njegovoj karijeri da napravi korak od vrhu svetskog fudbala. Nije dovršio taj korak.
Jer u fudbalu se pamte pobednici.
Sve ostalo vrlo brzo ode u zaborav.
Za kraj: Šta je u karijeri osvojio Mbape? Osim titula i kupova u francuskoj ligi: Jedno SP, jednu Ligi nacija, po jedan Interkontinentalni kup i Superkup Evrope sa Realom. I to je to. U decembru puni 28 godina.