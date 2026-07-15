Slušaj vest

Očekuje nas pravi fudbalski triler u drugom polufinalu Mundijala ove srede! Dok mladi Lamin Jamal ne skriva želju da se u borbi za trofej sastane sa svojim idolom Lionelom Mesijem, tabor Engleske ima potpuno drugačije, hladnokrvne planove za predstojeći duel.

Kormilar "Tri lava", Tomas Tuhel, dodatno je podgrejao atmosferu pred istorijski okršaj u Atlanti. Nemački strateg je prilično samouvereno poručio Argentincima da njegova ekipa poseduje idealan taktički plan koji će jednom zasvagda neutralisati magiju prve zvezde "Gaučosa". Drsko bacivši rukavicu u lice zvanično najboljem igraču svih vremena, Tuhel tvrdi da je njegova defanzivna linija uspešno prebrodila najteže izazove na turniru i da je spremna za sledeći korak.

Selektor reprezentacije Engleske - Tomas Tuhel Foto: Nick Potts, PA Images / Alamy / Profimedia

Tuhelov recept za Mesija: Hrabrost i prekid dotoka lopti

"Fascinantno je na koliko različitih načina on uspeva da napravi razliku svaki put. Mesi pronalazi prostor tamo gde je to naizgled nemoguće, bira savršene trenutke, a njegova najveća snaga leži u tome što čitav tim Argentine trči i gine za njegove ideje. Ipak, moramo pokazati hrabrost i odseći mu podršku. On je potpuno drugačiji profil od Erlinga Halanda, ali smo protiv Erlinga u četvrtfinalu odradili vrhunski posao i potpuno ga neutralisali. Pronaći ćemo rešenje i za ovog čoveka", rekao je Tomas Tuhel.

Lionel Mesi Foto: Nexpher Images / Sipa USA / Profimedia, ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Kejn poziva na oprez: "Ne igramo protiv jednog čoveka"

I dok na Ostrvu vlada opšta medijska histerija oko toga kako zaustaviti Lea Mesija u njegovom verovatno poslednjem mundijalskom plesu u 39. godini, kapiten Hari Kejn pokušava da smiri strasti. Rekorder po broju golova za reprezentaciju Engleske upozorava da bi prevelika opterećenost jednim igračem mogla skupo da ih košta.

"On je bez sumnje najbolji, ili barem među najboljima na svetu u protekle dve decenije. Svi smo svesni opasnosti koju nosi. Međutim, u polufinalu nas čeka reprezentacija Argentine, a ne samo Mesi! Fokusiranjem isključivo na njega upali bismo u opasnu zamku, jer oni imaju izuzetan tim i grupu igrača koja ostavlja srce na terenu. Pomalo je bizarno i neverovatno da čovek sa takvom karijerom nikada ranije u zvaničnom meču nije igrao protiv Engleske", istakao je Hari Kejn.

Hari Kejn u dresu reprezentacije Engleske Foto: Gareth Evans/News Images / imago sportfotodienst / Profimedia, Matt Impey / Shutterstock Editorial / Profimedia, Paul Currie / Shutterstock Editorial / Profimedia

Šta vi mislite, ko će slaviti u ovoj utakmici? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...

Ne propustiteFIFA WC 2026SCENA SA MUNDIJALA VIĐENA U KRNJAČI PRE 39 GODINA! Pljačka na isti način - danas Norveška, a pre četiri decenije Ivan Milutinović! Najluđa priča svih vremena!
Erling Haland na meču Engleska - Norveška
FIFA WC 2026ŽESTOK MEĐUSOBNI OKRŠAJ NAVIJAČA ARGENTINE NA MUNDIJALU! Sevale pesnice, nema šta nije letelo... Policija imala PUNE RUKE POSLA, snimci ZAPREPASTILI planetu!
Tuča Argentina.jpg
KvotaISPLIVAO ŠOK PODATAK UOČI VEČERAŠNJEG SPEKTAKLA! Mesija će ovo dodatno motivisati pred meč sa Engleskom!
Mundijal 2026, Argentina, Engleska, Hari Kejn, Lionel Mesi
FIFA WC 2026JOŠ JEDAN PRAVI SPEKTAKL! Engleska i Argentina se bore za finale Mundijala! Evo ko prenosi ovu utakmicu!
Fudbalska reprezentacija Engleske

 BONUS VIDEO:

00:38
Mundijal - Navijači Španije napravili ludnicu Izvor: Instagram