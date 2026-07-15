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Očekuje nas pravi fudbalski triler u drugom polufinalu Mundijala ove srede! Dok mladi Lamin Jamal ne skriva želju da se u borbi za trofej sastane sa svojim idolom Lionelom Mesijem, tabor Engleske ima potpuno drugačije, hladnokrvne planove za predstojeći duel.

Kormilar "Tri lava", Tomas Tuhel, dodatno je podgrejao atmosferu pred istorijski okršaj u Atlanti. Nemački strateg je prilično samouvereno poručio Argentincima da njegova ekipa poseduje idealan taktički plan koji će jednom zasvagda neutralisati magiju prve zvezde "Gaučosa". Drsko bacivši rukavicu u lice zvanično najboljem igraču svih vremena, Tuhel tvrdi da je njegova defanzivna linija uspešno prebrodila najteže izazove na turniru i da je spremna za sledeći korak.

1/6 Vidi galeriju Selektor reprezentacije Engleske - Tomas Tuhel Foto: Nick Potts, PA Images / Alamy / Profimedia

Tuhelov recept za Mesija: Hrabrost i prekid dotoka lopti

"Fascinantno je na koliko različitih načina on uspeva da napravi razliku svaki put. Mesi pronalazi prostor tamo gde je to naizgled nemoguće, bira savršene trenutke, a njegova najveća snaga leži u tome što čitav tim Argentine trči i gine za njegove ideje. Ipak, moramo pokazati hrabrost i odseći mu podršku. On je potpuno drugačiji profil od Erlinga Halanda, ali smo protiv Erlinga u četvrtfinalu odradili vrhunski posao i potpuno ga neutralisali. Pronaći ćemo rešenje i za ovog čoveka", rekao je Tomas Tuhel.

1/4 Vidi galeriju Lionel Mesi Foto: Nexpher Images / Sipa USA / Profimedia, ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Kejn poziva na oprez: "Ne igramo protiv jednog čoveka"

I dok na Ostrvu vlada opšta medijska histerija oko toga kako zaustaviti Lea Mesija u njegovom verovatno poslednjem mundijalskom plesu u 39. godini, kapiten Hari Kejn pokušava da smiri strasti. Rekorder po broju golova za reprezentaciju Engleske upozorava da bi prevelika opterećenost jednim igračem mogla skupo da ih košta.

"On je bez sumnje najbolji, ili barem među najboljima na svetu u protekle dve decenije. Svi smo svesni opasnosti koju nosi. Međutim, u polufinalu nas čeka reprezentacija Argentine, a ne samo Mesi! Fokusiranjem isključivo na njega upali bismo u opasnu zamku, jer oni imaju izuzetan tim i grupu igrača koja ostavlja srce na terenu. Pomalo je bizarno i neverovatno da čovek sa takvom karijerom nikada ranije u zvaničnom meču nije igrao protiv Engleske", istakao je Hari Kejn.

1/7 Vidi galeriju Hari Kejn u dresu reprezentacije Engleske Foto: Gareth Evans/News Images / imago sportfotodienst / Profimedia, Matt Impey / Shutterstock Editorial / Profimedia, Paul Currie / Shutterstock Editorial / Profimedia

Šta vi mislite, ko će slaviti u ovoj utakmici? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...

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