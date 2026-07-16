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Uzbudljiva je bila utakmica Engleska - Argentina u polufinalu Svetskog prvenstva.

Engleska je povela, a Argentina posle velikog preokreta slavila sa 2:1 i plasirala se u finale.

Odavno je jasno da je odnos dve države "više od mržnje", a sve zbog rata iz 1982. godine oko Foklandskih / Malvinskih ostrva.

Argentina - Engleska, više od igre Foto: Paul ELLIS / AFP / Profimedia, CHANDAN KHANNA / AFP / Profimedia, Carl DE SOUZA / AFP / Profimedia

 U prilog tome ide i izjava potpredsednice Argentine Viktorije Viljaruel.

Netrpeljivost između Engleza i Argentina ogleda se i kroz njene žestoke reči.

"Igramo protiv gusara, nasilnika. Nije ovo samo neka utakmica. Neću biti politički korektna ni hladnog srca. Protiv Engleske je uvek nešto više od samog fudbala. Moramo da zaustavimo agresore. Idemo, Argentina! Do poslednjeg daha borićemo se za ono što je naše", poručila je Viljaruel.

Opširniju priču o odnosu ove dve države i ratu za ostrva, mogli ste da čitate u posebnom tekstu.

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Argentina će u finalu Svetskog prvenstva u nedelju od 21 čas igrati protiv Španije.

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