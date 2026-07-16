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Selektor fudbalske reprezentacije Engleske Tomas Tuhel rekao je da preuzima odgovornost za svoje odluke tokom polufinalne utakmice Svetskog prvenstva protiv Argentine i da nema zbog čega da žali.

1/20 Vidi galeriju Engleska - Argentina, polufinale Mundijala 2026 Foto: Michael Zemanek / Shutterstock Editorial / Profimedia, PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP / Profimedia, MARKLUND/BILDBYRĹN / Shutterstock Editorial / Profimedia

"O izmenama možete da razgovarate sa milion trenera, ali ja sam taj koji mora da donese odluku tokom utakmice. Analizirao sam meč i odlučio da postupim na određeni način, tako da za to preuzimam odgovornost. U tom trenutku nisam imao dilemu i nemam zbog čega da žalim. Tim je dao apsolutno sve od sebe i bili smo zaista, zaista blizu. Zaslužili smo da vodimo 1:0", rekao je Tuhel posle utakmice za Bi-Bi-Si (BBC).

Fudbalska reprezentacija Engleske nije uspela da se plasira u finale Svetskog prvenstva, pošto je u polufinalu u Atlanti posle preokreta izgubila od branioca titule Argentine 1:2.

Engleska je povela golom koji je Entoni Gordon postigao u 55. minutu, a izjednačio je Enco Fernandes u 85. minutu. Pobedonosni gol postigao je Lautaro Martines u drugom minutu nadoknade vremena.

"Odigrali smo jednu od naših najboljih utakmica, možda i najbolju imajući u vidu okolnosti. Ekipa je bila na vrhunskom nivou. Nismo uspeli da pređemo poslednju prepreku, ali nemam za čim da žalim", rekao je nemački trener.

On je dodao da se tokom cele utakmice videla snaga karaktera i koliko je grupa čvrsta.

"Igrali smo teške mečeve protiv jakih rivala u grupi, mnogo smo putovali, igrali na velikoj nadmorskoj visini, igrali sa desetoricom, igrali po velikoj vrućini i prevazišli svaku prepreku. Ovo nije trenutak za analizu celog turnira. Trenutno nas boli samo to što smo izgubili jednu ključnu utakmicu", rekao je Tuhel.

Tuhel se suočava sa kritikama zbog izmena igrača i formacije koje je napravio u drugom poluvremenu, posle postignutog gola.

"I u prethodnim utakmicama sam pravio ofanzivne izmene, jednostavno smo pokušavali da pomognemo igračima. Međutim, odmah smo dozvolili protivniku veliku priliku, pa smo odlučili da pređemo na igru sa petoricom u poslednjoj liniji, jer je bilo previše prostora između naših igrača", rekao je on.

Tuhel je ocenio da je ekipa "bila blizu", ali da posle postignutog gola nije uspela da održi isti nivo igre.

"Dobijali su svaki duel u vazduhu, neprestano su ubacivali lopte u kazneni prostor, pa smo prešli na odbranu sa petoricom kako bismo zatvorili prostor u sredini i bili čvršći u skok igri. Odmah posle našeg gola i pre bilo kakvih izmena, dozvolili smo previše centaršuteva i previše prilika, pa smo pokušali da pomognemo ekipi. ;Razočarani smo. Bili smo tako blizu, ali smo posle postignutog gola postali previše pasivni i dozvolili protivniku previše prilika", rekao je.

"Naravno, odgovornost je na treneru i kada stvari ne ispadnu dobro, lako je reći da je odluka bila pogrešna", dodao je Tuhel.

Upitan je da li je razmišljao o tome da ekipa pokuša da postigne drugi gol.

"Jesmo, ali to ne pomaže ako ne možete da dođete do lopte. Jednostavno nismo uspevali da se oslobodimo njihovog pritiska. ;Naravno da smo želeli drugi gol, ali nisam imao utisak da bi ofanzivne izmene pomogle. Ostali smo u formaciji 4-4-2, ali smo postajali sve pasivniji", rekao je on.

"Nismo osvajali lopte, nismo uspevali da ih zadržimo, tako da mislim da problem nije bio u postavci tima. Ništa nismo menjali, ali se utakmica potpuno promenila. ;Nije to nikakav problem. Razumem da se o tome vodi rasprava i da posle utakmice postoje milioni trenera koji misle da znaju bolje", rekao je Tuhel.