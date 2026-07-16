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Fudbalski analitičar Rade Bogdanović čestitao je Argentini plasman u finale Svetskog prvenstva.

Argentina je savladala Englesku sa 2:1 posle preokreta, pa će u nedelju od 21 čas po srpskom vremenu igrati za titulu protiv Španije.

1/20 Vidi galeriju Engleska - Argentina, polufinale Mundijala 2026 Foto: Michael Zemanek / Shutterstock Editorial / Profimedia, PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP / Profimedia, MARKLUND/BILDBYRĹN / Shutterstock Editorial / Profimedia

Bogdanović je pohvalio igru Argentine u drugom poluvremenu, rekavši da su "zgazili" Englesku, ali je dodao i da su veliku pomoć imali u selektoru Engleske Tomasu Tuhelu.

"Akcenat mi je na selektoru Tuhelu. Na ovom Mundijalu nijedan selektor koji je vodio reprezentaciju nije napravio veći zločin prema svojim fudbalerima i sebi. Mislim na fudbalski zločin. Ono što je uradio na 1:0 će se izučavati u fudbalskim trenerskim školama, takozvano 'šta mi bi'. Zgazili su ih u drugom poluvremenu. Nije se promenila njihova filozofija, dao im je prostor, kada to uradiš, sebe si sahranio. U prvom poluvremenu je svega bilo osim metra slobodnog prostora. U drugom si im dao prostor. Mesi desnom nogom centrira i najniži igrač na terenu Lautaro daje gol za pobedu", rekao je Bogdanović.

Fudbalski analitičar se nije tu zaustavio, već je nastavio.

"Jesam velika pričalica, ali sam stvarno ostao bez teksta. Čovek koji ima 7-8 miliona evra platu, imaju sve, ali selektora nikada neće imati. Usporio ih je. Pokazao je kako ne treba da se postupa na ovom nivou, od 1:0 sa ovim kvalitetom, brzinom igrača, da se rano odlučiš na odbranu, odigrao je na pogrešnu kartu. Tuhel je Skaloniju dao sve, rekao mu je 'izvoli, idi u finale, nije finale za mene'. Sale kaže da je Mesi našao prostor, jeste. Ti sediš na klupi, ispred tebe dolazi najveći čarobnjak na svetu, ti ne vidiš da je ispred tvojih očiju našao prostor. Ceo život ulazi desno, pravi dar mar godinama tako, sediš i ne vidiš. Toliko pomoćnika imaš. Kako? Kako je moguće da na ovom nivou čovek bude slep. Jel adrenalin, kortizol, ne znam da li mu je nešto udarilo u oči", u svom stilu je rekao Bogdanović.