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Pobeda Argentine nad Engleskom u polufinalu Mundijala prerasla je u potpuni haos tokom slavlja. Fudbaleri Argentine su, naime, na terenu razvili politički transparent sa natpisom "Las Malvinas Son Argentinas" (Malvini su argentinski).

Suverenitet nad Foklandskim ostrvima (u Argentini poznatim kao Malvini), koja su britanska prekomorska teritorija, i dalje je predmet oštrog spora između ove dve države. Oko pomenutog arhipelaga dve nacije su 1982. godine vodile i rat, u kojem je život izgubilo 255 britanskih i 649 argentinskih vojnika. Sukob se završio pobedom Velike Britanije, koja i danas upravlja ovom teritorijom.

Foto: Ricardo Nogueira / Zuma Press / Profimedia

Istorija kazni i stroga pravila FIFA

Ovo nije prvi put da igrači Argentine koriste transparente sa identičnom porukom kako bi iskazali svoj stav. Mnogi u ovoj južnoameričkoj zemlji tvrde da su ostrva nasledili još 1816. godine. Ipak, zbog ovakvih političkih poruka u prošlosti, FIFA je već kažnjavala Argentince sa 38.000 australijskih dolara.

Pravilnik krovne fudbalske organizacije izričito zabranjuje bilo kakve političke poruke, bez obzira na to da li se nalaze na transparentima, zastavama, odeći, lecima ili drugim rekvizitima navijača i sportista. Izvesno je da Fudbalski savez Argentine sada čeka nova kazna zbog političkog istupa ekipe posle meča.

Nacionalni naboj bio je vidljiv i pre samog susreta. Potpredsednica Argentine Viktorija Viljaruel oglasila se na društvenoj mreži X pre utakmice:

"Ovo nije samo još jedna obična utakmica. Neću da budem politički korektna niti hladnokrvna; protiv Engleza je uvek nešto više. To su Malvini, to je Diego, to je Leovo poslednje (prvenstvo) i to je zaustavljanje osvajača."

Na terenu, selektor Engleske Tomas Tuhel platio je ceh pokušaju da se odbrani i "parkira autobus" nakon što je Entoni Gordon postigao gol u 55. minutu.

"Osetili smo krv u vodi i krenuli smo na sve ili ništa", prokomentarisao je selektor Argentine Lionel Skaloni.

1/4 Vidi galeriju Lionel Skaloni Foto: Brazil Photo Press, Brazil Photo Press / Alamy / Profimedia, William Volcov / Zuma Press / Profimedia, Breton/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Suze veterana i slavlje pored Mesijevog kipa

Emocije su preplavile zemlju. U gradu Kilmesu, u provinciji Buenos Ajres, organizovano je zajedničko gledanje utakmice za veterane Foklandskog rata. Među njima je bio i 74-godišnji veteran Huan Karlos Salinas, koji je kroz suze jedva uspeo da izusti:

"Ovo je za nas... nešto ogromno!"

Istovremeno, na jugu zemlje, u provinciji Neuken (mesto Kutral Ko), oko 300 meštana pratilo je prenos pored tek postavljene statue Lionela Mesija visoke 26 metara. Kada se oglasila poslednja sudijska pištaljka, usledio je delirijum.

"Bila je to pobeda kroz patnju", izjavio je 32-godišnji Lukas Romero, koji je stajao sa svojom nasmejanom suprugom.

On je rukom pokazao ka kolosalnom spomeniku:

"Ovo je lepo priznanje za sve što je Mesi uradio."

1/20 Vidi galeriju Engleska - Argentina, polufinale Mundijala 2026 Foto: Michael Zemanek / Shutterstock Editorial / Profimedia, PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP / Profimedia, MARKLUND/BILDBYRĹN / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ulice Buenos Ajresa, koje su tokom utakmice bile potpuno prazne, odjednom su preplavili navijači sa zastavama, pesmom i zvucima automobilskih sirena.

"Ovde se ne radi samo o fudbalu, već o pobedi nad zemljom koja nam je slomila srca", objasnila je 40-godišnja Marija Bertero, podsećajući na ratna dešavanja:

"Srce me i dalje boli za svim onim mladim momcima koji su poslati u smrt."

Pobedu je kod prijatelja slavio i 49-godišnji univerzitetski profesor Marijano Gečik.

"Preplavljen sam emocijama. Još jednom, reč je o vaskrsnuću, otpornosti i čistoj upornosti; zaista zaslužujemo svoje mesto u finalu Svetskog prvenstva", ponosan je Gečik.

U samom centru prestonice, duž Avenije 9. jul, orilo se: "Za Malvine, za Diega, za Leov poslednji (turnir)!"

Masa je neumorno skakala uz čuvenu višedecenijsku navijačku pesmu:"El que no salta es un ingles", čije je značenje "Ko ne skače, taj je Englez".

Šta kaže slovo zakona: FIFA i IFAB pravila

Međunarodni bord fudbalskih asocijacija (IFAB), koji je zadužen za donošenje fudbalskih pravila, ima rigorozne i jasne odredbe o pokazivanju političkih simbola, slogana i zastava, koje deli i FIFA.

U pravilniku IFAB-a se navodi:

"Oprema ne sme na sebi imati nikakve političke, verske ili lične slogane, izjave ili slike. Igrači ne smeju pokazivati podmajice koje prikazuju političke, verske, lične slogane, izjave ili slike, niti reklame koje ne predstavljaju logo proizvođača. Za svaki prekršaj, igrač i/ili tim biće sankcionisani od strane organizatora takmičenja, nacionalnog fudbalskog saveza ili od strane FIFA."

Uobičajeni protokol nalaže da FIFA sačeka zvanične izveštaje delegata i službenih lica sa utakmice pre pokretanja postupka. Nakon analize tih dokumenata, doneće se odluka o daljim koracima, a vremenski rok za to nije unapred definisan. FIFA je već kontaktirana za komentar ovim povodom.

Ukoliko se potvrdi politički karakter spornog transparenta, to će se tretirati i kao direktno kršenje FIFA kodeksa o ponašanju na stadionima i može da dođe do drakonske kazne.

U FIFA listi zabranjenih predmeta jasno stoji:

"Zabranjeni su svi materijali, uključujući, ali ne ograničavajući se na transparente, zastave, letke, odeći i druge rekvizite koji su političke, uvredljive i/ili diskriminatorne prirode, a koji sadrže reči, simbole ili bilo koje druge atribute usmerene na diskriminaciju bilo koje vrste protiv neke zemlje, privatnog lica ili grupe na osnovu rase, boje kože, etničke pripadnosti, nacionalnog ili socijalnog porekla, rodnog identiteta i izražavanja, invaliditeta, jezika, vere, političkog ili bilo kog drugog mišljenja, rođenja, bogatstva ili bilo kog drugog statusa, seksualne orijentacije ili po bilo kom drugom osnovu."

Kao primer stroge primene pravila navodi se i sudski proces iz Los Anđelesa održan u junu, kada je pred samo Svetsko prvenstvo sudskom odlukom potvrđena FIFA zabrana isticanja iranskih zastava iz perioda pre revolucije.

Fizički sukob: Belingem udario Barka po glavi

Nakon poraza Engleske rezultatom 2:1, strasti se nisu smirile ni među samim igračima. U centru novog skandala našao se Džud Belingem, koji je snimljen kako posle utakmice udara protivničkog igrača u potiljak.

Razočaran i slomljen zbog eliminacije iz polufinala, engleski as je izgubio samokontrolu i udario argentinskog reprezentativca Valentina Barka. Barko, koji je ušao u igru u drugom poluvremenu, u tom trenutku je slavio trijumf sa saigračima, nakon čega je došlo do žestoke verbalne rasprave između njega i Belingema.

Veći sukob sprečio je argentinski defanzivac Nikolas Otamendi koji je stao između njih, dok su sa engleske strane pritrčali Oli Votkins i rezervni golman Džejms Traford kako bi sklonili vidno nervoznog saigrača.

Još uvek nije poznato šta je tačno pokrenulo ovaj sukob, ali to nije bio jedini incident na terenu. Kamere su zabeležile i koškanje u kojem su učestvovali Englez Morgan Rodžers i iskusni Džordan Henderson, ali je brza reakcija arbitra Ismaila Elfatija sprečila ozbiljniju eskalaciju.

Bilo kako bilo, Argentinci će u finale Mundijala gde će u nedelju od 21 čas igrati protiv Španije, dok će se Englezi u subotu od 23 časa boriti za bronzu protiv Francuza.

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