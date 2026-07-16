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Engleska fudbalska reprezentacija imala je finale Mundijala u rukama, ali je Argentina pokazala veću želju i žar. Sve do 85. minuta izabranici Tomasa Tuhela kontrolisali su rezultat, a onda je usledio istorijski preokret Gaučosa. Lionel Mesi je sa dve vanserijske asistencije uposlio Enca Fernandesa i Lautara Martinesa, režiravši pobedu o kojoj će se pričati decenijama. Dok Argentina slavi plasman u veliko finale, ostrvski mediji od srede uveče prst upiru u samo jednog krivca za pretrpljeni bol. Njegovo ime je Tomas Tuhel.

1/6 Vidi galeriju Tomas Tuhel na meču Engleska - Argentina Foto: Moritz Müller / Alamy / Profimedia, Markus Fischer / imago sportfotodienst / Profimedia, Victor Monteiro / Zuma Press / Profimedia

Nema sumnje da reprezentativci Engleske nisu oka sklopili nakon bolnog poraza u polufinalu od Argentine. Dežurni krivac za krah Gordog Albiona, prema pisanju nemilosrdnih medija u domovini fudbala, jeste isključivo selektor Tomas Tuhel.

Ostrvo na nogama: "Čist kukavičluk" i strah od pobede

Skoro sve analize engleskih sportskih redakcija svode se na isti zaključak: Tomas Tuhel je u trenutku kada je njegova ekipa vodila potpuno izgubio poverenje u sopstvene igrače.

The Independent je izašao sa oštrim naslovom na naslovnoj strani:

"Tomas Tuhel je izgubio živce, a njegov čist kukavičluk ugasio je engleski san o Svetskom prvenstvu."

U njihovom tekstu se odluke o defanzivnim izmenama nazivaju potpuno neshvatljivim, posebno kada se uzme u obzir da je Nemac postavljen na funkciju upravo zbog svoje taktičke odvažnosti i autoriteta u prelomnim utakmicama.

The Guardian navodi da je na terenu viđena jasna namera Argentine naspram Tuhelovog straha. Autor ističe da su se Englezi, umesto da nastave sa igrom koja im je donela prednost nakon Gordonovog pogotka, potpuno povukli i opredelili za klasičan bunker.

1/20 Vidi galeriju Engleska - Argentina, polufinale Mundijala 2026 Foto: Michael Zemanek / Shutterstock Editorial / Profimedia, PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP / Profimedia, MARKLUND/BILDBYRĹN / Shutterstock Editorial / Profimedia

The Times povlači paralelu između ovog debakla i trauma iz ere Gereta Sautgejta. Iako je Tuhel angažovan kako bi u tim usadio pobednički mentalitet, u ključnom momentu je posegao za istim onim defanzivnim šablonom koji je obeležio prethodne neuspehe.

The Sun je celu situaciju efektno opisao igrom reči "Lost his Tuch?" (Izgubio dodir/stisak?), prenoseći oštre reakcije Vejna Runija i drugih stručnih konsultanata koji smatraju da je Engleska defanzivom sama sebi presudila.

Legende bez milosti za BBC: "Ovo je trenerska katastrofa!"

Iako je Engleska tokom turnira pokazala karakter i uspevala da preokrene rezultate protiv DR Konga u osmini i Norveške u četvrtfinalu, polufinale je ogolilo sve mane.

Nekadašnji kapiten nacionalnog tima, Alan Širer, slikovito je objasnio razliku za BBC Sport:

"Razlika je u tome što kada se grčevito branite protiv Norveške ili Meksika (u osmini finala), oni nemaju kvalitet koji ima ova reprezentacija Argentine u smislu umeća sa loptom i sposobnosti da vas kazne."

Utakmica je delovala rešeno kada je Gordon, desetak minuta po početku drugog poluvremena, doneo prednost Englezima i bacio navijače u trans. Međutim, tada nastupa neshvatljivo povlačenje.

Nekadašnji osvajač Premijer lige sa Blekburnom, Kris Saton, bio je izuzetno direktan u programu BBC Radio 5 Live:

"Činjenica da je Engleska povela, a zatim praktično prepustila inicijativu Argentini... To je bila trenerska katastrofa Tomasa Tuhela. Ne možete očekivati da se branite 30 minuta protiv kvaliteta koji je Argentina imala. Što se mene tiče, sva krivica je na treneru. On je napravio izmene. Bio je negativan, tako da je pitanje koje ću postaviti: "Kako možete verovati Tomasu Tuhelu da će voditi ovaj tim napred?"

Mesi kaznio pasivnost Engleza

Za gubitak karte za finale u sredu uveče Englezi ne mogu kriviti nikog drugog osim sebe. Legendarni čuvar mreže Džo Hart smatra da je razlika u klasi i mentalitetu bila očigledna:

"Norveška i Meksiko su paničili protiv Engleske. Nisam video ni trunku panike kod te argentinske ekipe. Video sam veru, video sam kako shvataju da mogu da oslobode velikog Lionela Mesija u praznom prostoru, i pretrčali su celu Englesku."

Kada je u sudijskoj nadoknadi uveo napadački tandem Rašford-Toni, Tuhel je već povukao prekasne i nedovoljne poteze.

Bivši as Mančester junajteda Vejn Runi zaključio je u pesimističnom tonu:

"Imao sam osećaj, s obzirom na izmene koje smo napravili pri rezultatu 1:0, da ako Argentina postigne gol nećemo ni stići do produžetaka."

Argentina u nedelju od 21 čas po srpskom vremenu igra za titulu protiv Španije. Dan ranije od 23 časa za treće mesto igraju Francuska i Engleska.

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