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Poraz Engleske od Argentine u polufinalu Svetskog prvenstva izazvao je lavinu reakcija, a najglasniji u kritikama bio je bivši kapiten nacionalnog tima, Vejn Runi. On je prst sumnje uperio direktno u selektora Tomasa Tuhela, zamerivši mu neshvatljivo povlačenje ekipe i neobjašnjive kadrovske rokade u drugom poluvremenu, i to u trenutku kada su Englezi imali prednost zahvaljujući golu Gordona.

Da je Tuhel potpuno promašio taktiku u samoj završnici utakmice i tako direktno trasirao put ka porazu, čvrst je stav legende evropskog fudbala.

"Zavladala je panika. Ne smete da prepustite posed lopte i odreknete se svake šanse za drugi gol nakon što povedete. Pritisak je bio na Argentini. Ako ste napadački orijentisan igrač na terenu i vidite kakve izmene selektor pravi pri vođstvu od 1:0, gubite veru u uspeh", rekao je Runi i dodao:

1/6 Vidi galeriju Tomas Tuhel na meču Engleska - Argentina Foto: Moritz Müller / Alamy / Profimedia, Markus Fischer / imago sportfotodienst / Profimedia, Victor Monteiro / Zuma Press / Profimedia

"Očekivao sam više od ove utakmice. Smatrao sam da možemo mnogo bolje, naročito kada smo vodili sa 1:0. Mislim da su nas večeras koštale odluke koje je Tuhel doneo. Izmene nam nisu pomogle. Vrhunski treneri to rade - oni čitaju igru. Oni reaguju na dešavanja na terenu, igraju ofanzivnije i pokušavaju da promene tempo. Mislim da je pogrešio", neumoljiv je bio legendarni as.

Foto: / imago sportfotodienst / Profimedia

Tuhelova odbrana

Iako se defanzivni bedem na kraju srušio, nema sumnje da bi Tuhela danas u Engleskoj slavili kao genija da je njegova defanzivna taktika izdržala do kraja. Selektor Engleske je nakon meča pokušao da objasni svoje viđenje situacije na terenu:

"Nismo uspevali da izađemo iz defanzive. Želeli smo da postignemo i drugi gol, ali nisam imao osećaj da bi ofanzivne izmene pomogle. Zadržali smo formaciju 4-4-2, ali smo postajali sve pasivniji, nismo uspevali da osvojimo loptu niti da je zadržimo u posedu. Nije bio u pitanju strukturni problem. Nismo ništa menjali nakon postignutog gola, ali se tok utakmice potpuno promenio."

Nemački stručnjak ne beži od činjenice da javnost u njemu vidi glavnog krivca za neuspeh.

"Ali to nije problem, razumem takve rasprave. O tome se može diskutovati sa milion trenera. Ja sam taj koji mora da donese odluku tokom utakmice. Preuzimam odgovornost. U ovom trenutku nemam za čim da žalim. Ekipa je dala sve od sebe i bili smo veoma, veoma blizu cilja", kaže Tuhel i zaključuje:

"Zaslužili smo vođstvo od 1:0; odigrali smo jednu od naših boljih utakmica, možda i najbolju s obzirom na okolnosti. Ekipa je bila na vrhunskom nivou. Ipak, nismo uspeli da privedemo posao kraju. Ne, u ovom trenutku nemam za čim da žalim."

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