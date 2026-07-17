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Selektor "Gordog albiona" Tomas Tuhel smatra da je engleskom fudbalu neophodna korenita promena u DNK kako bi se konačno osvajali trofeji na najvećim svetskim smotrama. Uprkos kritikama, nemački stručnjak ističe da je maksimalno posvećen svom zadatku i izražava nadu da će ostati na trenutnoj funkciji.

Podsetimo, Engleska je u polufinalu Svetskog prvenstva pretrpela poraz od Argentine rezultatom 2:1, iako je sve do 85. minuta imala vođstvo od 1:0. Britanski mediji su prst krivice uprli direktno u Tuhela, označivši njegovu taktiku u poslednjih pola sata meča, kada je Argentina potpuno dominirala terenom, kao glavni razlog neuspeha.

1/6 Vidi galeriju Tomas Tuhel na meču Engleska - Argentina Foto: Moritz Müller / Alamy / Profimedia, Markus Fischer / imago sportfotodienst / Profimedia, Victor Monteiro / Zuma Press / Profimedia

Ovo je već treći put u proteklih osam godina da Engleska doživljava istu sudbinu i gubi ključne eliminacione mečeve u kojima je prva stigla do prednosti. Identičan scenario viđen je u polufinalu Mundijala 2018. godine, kada je Hrvatska slavila sa 2:1 nakon produžetaka, kao i u finalu Evropskog prvenstva 2021. godine, kada je Italija posle 1:1 odnela titulu sa "Vemblija" boljim izvođenjem penala.

Tuhel: Postali smo previše pasivni

Nemački strateg je detaljno analizirao dešavanja na terenu i obrazložio svoje odluke:

- Ako možemo da promenimo mentalitet, moramo to da uradimo. Ali kada je reč o fudbalskim uslovima, nisam siguran da je to tako lako. Posle gola koji smo postigli, inicijativa je prešla na Argentininu stranu, oni su preuzeli posed lopte, a šanse koje smo pre toga stvarali potpuno su nestale. Postali smo previše pasivni. Pokušao sam to da izbegnem uvođenjem petog defanzivca, kako bismo zatvorili sve praznine koje su se mogle otvoriti u odbrani. Morali smo da vratimo loptu, jer bez nje nismo mogli da imamo inicijativu - objasnio je Nemac i nastavio:

- To što ne možemo da kontrolišemo loptu na način na koji to rade timovi poput Španije, Argentine i Brazila, veliki je problem za nas. Najveće polje za razvoj je u igri sa loptom i njenoj kontroli. Mislim da imamo još mnogo toga da osvojimo kako bismo mogli da stignemo do velikog cilja.

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