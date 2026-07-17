Slušaj vest

Nakon sada već istorijskog poraza od Argentine salva kritika obrušila se na nemačkog stručnjaka zbog potpune defanzive u poslednjih pola sata meča koja je prema većini mišljenja Engleze koštala eliminacije.

1/20 Vidi galeriju Engleska - Argentina, polufinale Mundijala 2026 Foto: Michael Zemanek / Shutterstock Editorial / Profimedia, PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP / Profimedia, MARKLUND/BILDBYRĹN / Shutterstock Editorial / Profimedia

Čak su i Nemci udarili na Tuhela i to žestoko.

Dežurni kritičar Lotar Mateus imao je šta da kaže na Tuhelove odluke.

"Engleska je bila malo bolja dok Tuhel nije napravio ovu taktičku grešku. Njegove zamene su potpuno promenile strukturu igre i pokazale Argentincima da želi samo da igra defanzivno. Zašto menjati nešto što funkcioniše?", rekao je lider svetskih prvaka iz 1990. godine i dodao da nikako ne razume zbog čega je Tuhel iz igre izveo Deklana Rajsa.

Mateusa je poraz Engleza protiv Argentine neodoljivo podsetio na poraz njegovog Bajerna u čuvenom finalu Lige šampiona protiv Mančester junajteda. Tada su Nemci vodili 1:0 i tada je trener Bavaraca Otmar Hicfild napravio iste greške kao Tuhel. Branio je vođstvo uvođenjem defanzivaca.

Junajted je, sećamo se, u samoj završnici sa dva gola preokrenuo meč i osvojio Ligu šampiona.

Mateus je primetio, kao i mnogi, da je Engleska imala solidnu kontrolu meča do postignutog gola.

"Pre toga, Argentina nije imala ni prostora ni prilika za gol. Ali prelaskom na igru sa pet, ili bolje reći sedam igrača u odbrani, odjednom su pronašli prostor i ređali šansu za šansom – dok je Engleska postala previše pasivna".

I drugi brojni poznati bivši nemački fudbaleri su bez ustezanja govorili od pogubnoj taktici Tuhela, poput Humelsa, Milera i Švajnštajgera.

"To je bio promašaj - nažalost, igra je bila previše pasivna, naročito oko kaznenog prostora. Rano povlačenje i prelazak u pasivu – to je kraj za prednost koju imate", kaže Humels.

Švajnštajger je rekao manje više sve ono što su rekli mnogi o taktici nemačkog trenera.

"Taktika je na početku bila savršena. Ali nakon toga, Englezi nisu mogli da izađu sa svoje polovine. Nedostajalo im je hrabrosti da izvrše pritisak na Argentince. Što više dozvoljavate da vas potisnu nazad, veća je verovatnoća da ćete primiti gol. Šteta je samo što je Tuhelov tim na kraju primio ne jedan, već dva gola. Time je san Engleske o osvajanju titule ponovo okončan".

Tomas Miler je na društvenim mrežama izrazio zaprepašćenje odlukama selektora Engleske nakon što je povela.

"Jednostavno ne mogu da shvatim kako se Engleska ponašala nakon vođstva. Kako možete da dozvolite Argentincima da konstantno ubacuju lopte pred gol, centaršut za centaršutem, iz idealnih pozicija?!".