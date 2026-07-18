TRAMP UDARIO NA TOMASA TUHELA: Sa Kejnom sam igrao golf... On ga je postavio u odbranu, svog najboljeg igrača?! Ne znam šta to treniraju...
Tokom obraćanja javnosti Donald Tramp je kritikovao i taktiku selektora Engleske Tomasa Tuhela u polufinalnom porazu od Argentine, posebno odluku da se kapiten Hari Kejn više uključi u odbrambene zadatke.
"Imate sjajnog igrača u Engleskoj, sa kojim sam igrao golf - Harija (Kejna). Mislim da su možda napravili grešku kada su ga postavili u odbranu. Preuzeli su vođstvo, a onda su svog najboljeg igrača stavili u odbranu. Moramo biti malo ofanzivni, zar ne? Šta ja znam o treniranju? Ali to je bilo malo neobično. Hari je sjajan momak", rekao je Tramp.
On je pohvalio i druge fudbalere, među kojima su Lionel Mesi koga je opisao "kao jednog od onih igrača rođenih sa nečim posebnim", kao i Portugalac Kristijano Ronaldo.
Sa Infantinom je razgovarao i o mogućem proširenju Svetskog prvenstva na 64 reprezentacije pre sledećeg turnira 2030. godine, a Mundijal je nazvao "jednim od najvećih sportskih događaja u istoriji", koji je, kako je naveo, prevazišao sportske okvire.