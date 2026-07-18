Slušaj vest

Tokom obraćanja javnosti Donald Tramp je kritikovao i taktiku selektora Engleske Tomasa Tuhela u polufinalnom porazu od Argentine, posebno odluku da se kapiten Hari Kejn više uključi u odbrambene zadatke.

"Imate sjajnog igrača u Engleskoj, sa kojim sam igrao golf - Harija (Kejna). Mislim da su možda napravili grešku kada su ga postavili u odbranu. Preuzeli su vođstvo, a onda su svog najboljeg igrača stavili u odbranu. Moramo biti malo ofanzivni, zar ne? Šta ja znam o treniranju? Ali to je bilo malo neobično. Hari je sjajan momak", rekao je Tramp.

On je pohvalio i druge fudbalere, među kojima su Lionel Mesi koga je opisao "kao jednog od onih igrača rođenih sa nečim posebnim", kao i Portugalac Kristijano Ronaldo.

Tomas Tuhel na meču Engleska - Argentina Foto: Moritz Müller / Alamy / Profimedia, Markus Fischer / imago sportfotodienst / Profimedia, Victor Monteiro / Zuma Press / Profimedia

Sa Infantinom je razgovarao i o mogućem proširenju Svetskog prvenstva na 64 reprezentacije pre sledećeg turnira 2030. godine, a Mundijal je nazvao "jednim od najvećih sportskih događaja u istoriji", koji je, kako je naveo, prevazišao sportske okvire.

Ne propustiteFIFA WC 2026TRAMP SVE PRIZNAO! Zvao je Infantina da ponište crveni karton: Bio sam primoran da ga pozovem da pusti tog momka u igru, doneo je sjajnu odluku!
Mundijal 2026, Donald Tramp, Đani Infantino, crveni karton
FIFA WC 2026BALOGUN PROGOVORIO O TRAMPOVOM SKANDALU: Fudbaler Amerike otkrio šta se dešavalo iza kulisa
Mundijal 2026, Folarin Balogun
FIFA WC 2026NI TRAMP, NI INFANTINO: Otkriveno ko je doneo odluku da se poništi crveni karton fudbaleru Amerike
Mundijal 2026, Folarin Balogun
FIFA WC 2026RADE BOGDANOVIĆ NIKAD JAČE UDARIO NA FIFA: "Posle Saveta bezbednosti UN su najgora organizacija, sad ih je Tramp ponizio"
Rade Bogdanović
FIFA WC 2026TRAMPOV SARADNIK SE OGLASIO - TEMA JE BELGIJSKI ŠAMAR SELEKCIJI SAD! Otkrio je reakciju predsednika Amerike posle KRAHA na Mundijalu i PROVOKACIJE Belgijanaca!
Donald Tramp i Đani Infantino

00:03
Kurir na konferenciji Donalda Trampa 2 Izvor: Kurir