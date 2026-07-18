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Tokom obraćanja javnosti Donald Tramp je kritikovao i taktiku selektora Engleske Tomasa Tuhela u polufinalnom porazu od Argentine, posebno odluku da se kapiten Hari Kejn više uključi u odbrambene zadatke.

"Imate sjajnog igrača u Engleskoj, sa kojim sam igrao golf - Harija (Kejna). Mislim da su možda napravili grešku kada su ga postavili u odbranu. Preuzeli su vođstvo, a onda su svog najboljeg igrača stavili u odbranu. Moramo biti malo ofanzivni, zar ne? Šta ja znam o treniranju? Ali to je bilo malo neobično. Hari je sjajan momak", rekao je Tramp.

On je pohvalio i druge fudbalere, među kojima su Lionel Mesi koga je opisao "kao jednog od onih igrača rođenih sa nečim posebnim", kao i Portugalac Kristijano Ronaldo.

1/6 Vidi galeriju Tomas Tuhel na meču Engleska - Argentina Foto: Moritz Müller / Alamy / Profimedia, Markus Fischer / imago sportfotodienst / Profimedia, Victor Monteiro / Zuma Press / Profimedia

Sa Infantinom je razgovarao i o mogućem proširenju Svetskog prvenstva na 64 reprezentacije pre sledećeg turnira 2030. godine, a Mundijal je nazvao "jednim od najvećih sportskih događaja u istoriji", koji je, kako je naveo, prevazišao sportske okvire.