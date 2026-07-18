"Verujem da bogataši ne žele da igraju kada gube. Moraš da budeš mnogo jak. 1998.godine, kada smo igrali mi protiv Holandije, borili smo se svim silama da budemo treći. Ponosan sam što to mogu da kažem. Sada su tu neki koji su toliko bogati, imaju toliko trofeja i kažu da je taj meč nebitan. Mogu da im kažem da ućute i da poštuju 211 učesnika, da im kažem da svet nije samo za njih, već i za srednje, kao i za one male. Treba da uživaju. Onaj ko bude treći, mogu da mu garantujem da će za 20 godina, kad ostari, da će da se seća i da pamti da je bio treći na svetu. To što je Tuhel rekao da je meč nebitan, to je sranje", dodao je legendarni as.