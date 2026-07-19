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"Imali smo briljantno prvo poluvreme, a zatim turbulentno drugo poluvreme. Mogla se videte razlika u tome šta jedan dan čini i razlika u rasporedu. Tako smo, tako umorni i iscrpljeni od poslednjih nedelja", rekao je Tomas Tuhel, preneli su britanski mediji.

"Zato veliki kompliment i puno poštovanje za mentalitet koji smo pokazali. Proći kroz sve ove nedaće je apsolutno briljantno", dodao je on.

Fudbalska reprezentacija Engleske pobedila je u Majamiju selekciju Francuske sa 6:4 i tako osvojila treće mesto na Svetskom prvenstvu.

"Plašio sam se fizičkih zahteva ovog meča. Znamo kvalitet i brzinu Francuske, a oni su imali mnogo lakši raspored. Imali su jedan dan više posle polufinala, a imali su i daleko kraća putovanja od nas. Mi smo igrali po vrućini, na velikoj nadmorskoj visini. Bio sam zabrinut za fizičko stanje. Mogli ste to da vidite u drugom poluvremenu, grčeve i sav taj umor, ali nijednog trenutka nisam bio zabrinut za mentalitet", rekao je Tuhel.

1/8 Vidi galeriju Francuska - Engleska, utakmcia za 3. mesto na Mundijalu 2026 Foto: Martin Rickett, PA Images / Alamy / Profimedia, Breton/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

"To sam rekao i ranije, ovaj tim je stvorio nešto veoma posebno, i to su danas ponovo pokazali", istakao je selector Engleske.

Tuhel je govorio i o izmenama nakon pauze za hidrataciju u drugom poluvremenu.

"Nisam siguran da li smo imali više kontrole. Jednostavno smo ponovo dobili svežije noge i kvalitetne igrače. Ostali su bili umorni. Francuska je igrala u svom punom naletu i sa puno rizika, tako da smo imali sreće što nismo primili gol za izjednačenje, a onda smo sve završili penalom i briljantnim golom", rekao je on.

Trostruki strelac za Englesku bio je Bukajo Saka.

"Sve je uradio kako treba. Bukajo je pokazao da je ključni igrač. U to nikada nema sumnje. Nisam ni bio svestan da je postigao het-trik. Izgubio sam pregled o strelcima, ali briljantno", naveo je Tuhel.

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