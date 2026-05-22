Slušaj vest

1/15 Vidi galeriju Crvena zvezda - Partizan, večiti derbi 21.5.2026 Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Posle večitog derbija odigranog u dvorani "Aleksandar Nikolić" bilo je veoma zanimljivo i u studiju Arene Sport, gde su gosti bili Vlade Đurović i Nikola Lončar. Đurović je za igru Zvezde iskoristio reč "nemoć" i više o tome možete pročitati na sledećem linku:

Zatim su se analitičari Arene Sport osvrnuli i na upravu Zvezde koju su navijači crveno-belih tokom meča terali skandiranjem.

- U upravi postoji i 'generalni' deo i onaj zadužen za sportski deo. Mislim da Zvezda već duže vreme ne može da pronađe adekvatne igrače u odnosu na rezultate koje želi. U tom svetlu treba možda da se pojača ili da dovede nekog novog. Zvezda je lošiji tim nego Partizan, to smo videli u ove dve utakmice. Lako je vikati 'Uprava napolje', ali treba baš direktno da se kaže i da se kaže koji deo uprave treba da se poboljša. Mislim da bi taj deo koji bira i sastavlja tim trebalo da vodi više računa pri selekciji igrača - rekao je Lončar, a na njegove reči nadovezao se Đurović:

- Slažem se da je za ovaj novac koji je Zvezda potrošila mogao da se napravi bolji tim. Krenuli su loše sa Sferopulosom, pa je došla serija od sedam pobeda zaredom, pa se pomislilo da možemo i na F4. Interesantno je da je i moglo, da su se dobile utakmice koje ne bi bio podvig dobiti. Mora da se napravi dublja analiza. Slažem se da ljudi koji su sportski deo i dovode igrače moraju da se presaberu i da vide kako i šta. Mnogo igrača je prošlo kroz Zvezdu, mnogo para, koliko je otišlo povređenih, koliko nije igralo... Kenan, Jago i Motijunas sklonjeni, kao i Grejem, sve je to plaćeno, sve to košta, a rezultata nema.

1/14 Vidi galeriju Vlade Đurović Foto: Printscreen / Arena sport, Screenshot, PrintScreen / RTS

Partizan će posle još jedne pobede protiv Zvezde u finale ABA lige, dok će crveno-beli do kraja sezone imati još nastup na Fajnal-foru Košarkaške lige Srbije naredne nedelje, u kojem će u petak igrati protiv Spartaka iz Subotice u polufinalu.

Šta vi mislite, ko je najveći krivac za neuspeh Crvene zvezde u ovoj sezoni? Glasajte u našoj anketi i pišite nam u komentarima vaše mišljenje...

Anketa Ko je najveći krivac za neuspeh Crvene zvezde u ovoj sezoni? Svi zajedno 37.42% Saša Obradović 33.13% Igrači 14.42% Uprava 14.11% Janis Sferopulos 0.92%

BONUS VIDEO: