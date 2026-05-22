EKSKLUZIVNO! Saša Obradović odlazi iz Crvene zvezde
Kako Kurir ekskluzivno saznaje Saša Obradović odlazi iz Crvene zvezde. Preostalo je da se postigne dogovor o raskidu saradnje, ali je izvesno da Obradović neće nastaviti posao u klubu sa Malog Kalemegdana.
Promena će da bude realizovana već za fajnal-for Košarkaške lige Srbije, kada će crveno-beli imati novi ime na klupi.
Ovo je drugi put da Obradović neuspešno zavrašava priču u voljenom klubu.
Očekuje se dogovor rukovodstva i još uvek aktuelnog trenera o modalitetu na koji će završiti saradnju.
Zašto ponovo nije bilo rezultata?
Mnogo stvari se nije poklopilo. Ekipa je pala ključnom delu sezonu i tako ostala bez uspeha kako u Evroligi tako i u Aba ligi. To je najveća odgovornost trenera.
Naravno, nikako ne treba amnestirati igrače. Posebno zbog milionskih ugovora koje su dobili na Malom Kalemegdanu. I tu će da bude dosta promena za predstojeću sezonu.
Mnogo rada je pred Zvezdom kako bi konačno počela da beleži ono što armija navijača želi...