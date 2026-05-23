Drugi mandat Saše Obradovića na klupi Crvene zvezde privodi se kraju - neslavno kao i pre pet i po godina.

Obradović se vratio u svoju kuću, vezao šest pobeda u Evroligi, ali to je bilo sve, uz izlet u Nišu gde je osvojen Kup Radivoja Koraća.

Na kraju, Obradović nije uspeo da se domogne plej-ofa Evroligi, a u polufunalu ABA lige je glatko počišćen od Partizana u dve utakmice.

Odmah nakon poraza od Partizana, Obradović se obrušio na novinare, koji su ga prethodno podržavali i dali mu vetar u leđa po povratku na Mali Kalemegdan.

Hrabrost je iščezla u tim momentima, a ne tako davno, Obradović je grmeo na jednog od najvećih srpskih košarkaških talenata - Bogoljuba Markovića.

On je mladom Markoviću zamerio što je postigao koš u momentima kada je Mega već pobedila Zvezdu, pa mu je na konferenciji sredinom februara poručio:

- Mora da nauči da se to ne radi. Na kraju krajeva, neko će ruku da mu slomi za to. Igrački, malo udaraš na ponos ekipe. Možda smo mi juče bili uspavaniji i nespremni po pitanju ratničkog duha, ali u nekom trenutku mora da nauči da se to ne radi - poručio je trener crveno-belih.

