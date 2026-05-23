Slušaj vest

Drugi mandat Saše Obradovića na klupi Crvene zvezde privodi se kraju - neslavno kao i pre pet i po godina.

Obradović se vratio u svoju kuću, vezao šest pobeda u Evroligi, ali to je bilo sve, uz izlet u Nišu gde je osvojen Kup Radivoja Koraća.

Saša Obradović Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Na kraju, Obradović nije uspeo da se domogne plej-ofa Evroligi, a u polufunalu ABA lige je glatko počišćen od Partizana u dve utakmice.

Odmah nakon poraza od Partizana, Obradović se obrušio na novinare, koji su ga prethodno podržavali i dali mu vetar u leđa po povratku na Mali Kalemegdan.

Hrabrost je iščezla u tim momentima, a ne tako davno, Obradović je grmeo na jednog od najvećih srpskih košarkaških talenata - Bogoljuba Markovića. 

Ne propustiteKošarkaBRUTALNO I SUROVO ISKRENO - PORUKA SAŠI OBRADOVIĆU KOJA ODZVANJA: "Ako mu se ne sviđaju pitanja... Srbija melje trenere?! Pa šta? Ako niste spremni ne dolazite"
Saša Obradović

On je mladom Markoviću zamerio što je postigao koš u momentima kada je Mega već pobedila Zvezdu, pa mu je na konferenciji sredinom februara poručio:

- Mora da nauči da se to ne radi. Na kraju krajeva, neko će ruku da mu slomi za to. Igrački, malo udaraš na ponos ekipe. Možda smo mi juče bili uspavaniji i nespremni po pitanju ratničkog duha, ali u nekom trenutku mora da nauči da se to ne radi - poručio je trener crveno-belih.

Ne propustiteKošarkaZAŠTO JE SAŠA OBRADOVIĆ PRECRTAO GLAVNOG IGRAČA? Isti dan otkaz dobio i trener! Klupko se odmotava...
Milan Minić sa igračima Crvene zvezde i Sašom Obradovićem
Košarka“TE PRIČE O LJUBAVI SU SMEŠNE”: Ovako je Čović razneo Sašu Obradovića javno! Ove reči baš dugo odzvanjaju...
kkzvezdameridianpress106260.jpg
KošarkaOVA GREŠKA JE KOŠTALA SAŠU OBRADOVIĆA! Uradio je nešto nedopustivo...
Saša Obradović
KošarkaOTKRIVAMO: EVO KO JE NASLEDNIK SAŠE OBRADOVIĆA! Ovo je novi trener Crvene zvezde
Saša Obradović

BONUS VIDEO:

00:21
Delije stigle na stadion Izvor: Kurir