Saša Obradović više nije trener Crvene zvezde, saopštio je klub sa Malog Kalemegdana na zvaničnom sajtu.

- KK Crvena zvezda obaveštava javnost da Saša Obradović više nije prvi trener seniorskog tima. Klub se zahvaljuje dosadašnjem treneru na angažmanu i posvećenom radu tokom boravka u našem klubu.

- Ekipu će u narednom periodu voditi naš nekadašnji trener Milan Tomić, kome se klub zahvaljuje što je prihvatio da preuzme tim u ovom trenutku i predvodi ga u završnici domaćeg šampionata - navodi se u saopštenju Zvezde.

Saša Obradović

Obradović tako završava svoj drugi mandat na klupi kluba posle veoma loših rezultata u finišu sezone 2025/26.

Na klupu Zvezde vratio se u oktobru 2025. godine, kada je nasledio Janisa Sferopulosa. Početak mandata bio je izuzetno uspešan - crveno-beli su vezali šest pobeda u Evroligi i sredinom novembra izbili na prvo mesto tabele.

Međutim, usledio je veliki pad forme, koji je kulminirao porazom od Zlatibora i eliminacijom od Partizana u plej-ofu ABA lige. Nedugo potom, klub je odlučio da smeni Obradovića.

Po povratku u Zvezdu, Obradović je privukao pažnju i objavom na društvenim mrežama, reagovavši na spekulacije o kandidatima za selektora Srbije:

- Hmmm… nek sam zadnji na listi, ali da znam da ipak postojim kao trener - napisao je Obradović kome se nije dopalo što se našao na dnu liste srpskih trenera...

Hronologija dešavanja u Crvenoj zvezdi

Drugi mandat Saše Obradovića na klupi Crvene zvezde trajao je od oktobra 2025. do maja 2026. godine i bio je pun velikih oscilacija. Obradović je nasledio Janisa Sferopulosa posle lošeg početka sezone, a njegov povratak odmah je doneo pozitivan šok ekipi. Zvezda je vezala šest pobeda u Evroligi i u jednom trenutku izbila na vrh tabele, pa je delovalo da bi crveno-beli mogli da naprave ozbiljan evropski rezultat.

Ipak, kako je sezona odmicala, forma ekipe je drastično pala. Zvezda nije uspela da izbori plasman u plej-of Evrolige, već je sezonu završila u plej-inu, gde je eliminisana. Pad se preneo i na regionalno takmičenje, pošto su crveno-beli ispali od Partizana u polufinalu ABA lige, uz prethodne kikseve protiv Zlatibora i velike oscilacije u igri.

Tokom mandata Obradović je imao problema sa povredama, ali i širokom rotacijom, međutim, ni to nije umanjilo razočaranje navijača zbog lošeg finiša sezone. Uprava kluba je posle eliminacije u ABA ligi odlučila da prekine saradnju sa njim, a ekipu je preuzeo Milan Tomić do kraja domaćeg prvenstva.

Biografija Saše Obradovića

Saša Obradović je rođen 29. januara 1969. godine u Beogradu i smatra se jednom od legendi Crvene zvezde. Kao igrač nastupao je za crveno-bele u nekoliko navrata, a igrao je i za Albu, Romu, Budućnost i Keln. Sa reprezentacijom Jugoslavije osvojio je srebro na Olimpijskim igrama 1996, kao i zlata na Evropskom prvenstvu 1995, 1997, 2001. i svetskom prvenstvu 1998.

Saša Obradović

Trenersku karijeru gradio je u Kelnu, Donjecku, Albi Berlin, Lokomotivi Kubanj, Monaku i Crvenoj zvezdi. Sa Monakom je osvojio dve titule prvaka Francuske i stigao do Fajnal-fora Evrolige 2023. godine. Crvenu zvezdu je vodio u dva mandata - prvi put 2020, a drugi put od 2025. do 2026. godine.

