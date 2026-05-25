Turbulentni dani na Malom Kalemegdanu se nastavljaju, a posle odlaska Saše Obradovića sa mesta trenera, Crvenu zvezdu bi uskoro mogle da pogode i nove velike promene u rukovodstvu kluba.

Prema pisanju portala "Direktno", sledeći na udaru mogao bi da bude generalni direktor Nemanja Vasiljević. Navodno je Miloš Teodosić, koji bi trebalo da preuzme važnu funkciju u sportskom sektoru crveno-belih, zatražio od uprave kluba da se po završetku sezone izvrši smena Vasiljevića.

Isti izvor navodi da je Teodosić prilikom razgovora o budućoj ulozi jasno stavio do znanja da ne želi saradnju sa aktuelnim generalnim direktorom, koga deo javnosti vidi kao jednog od odgovornih za neuspešne rezultate Crvene zvezde u prethodne dve sezone.

"Iako je Teodosić navodno tražio hitnu smenu, promena neće biti sprovedena pre kraja takmičarske godine. Po okončanju završnice Košarkaške lige Srbije i održavanju redovne skupštine kluba očekuje se razmatranje statusa Vasiljevića", piše Direktno.

Promene, međutim, neće stati samo na toj poziciji. Kako se nezvanično saznaje, reorganizacija bi mogla da zahvati i sportski sektor kluba. Aktuelni sportski direktor Milan Dozet navodno neće ostati na istoj funkciji naredne sezone, ali postoji mogućnost da dobije novu ulogu u okviru omladinskog pogona i razvoja mladih igrača.

Na Malom Kalemegdanu se tako očekuje ozbiljna rekonstrukcija sistema po završetku sezone 2025/26, a naredni meseci mogli bi da donesu velike kadrovske promene u želji da se klub vrati na staze uspeha i ponovo napravi konkurentan tim za najveće domete u regionalnoj i evropskoj košarci.

