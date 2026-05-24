Čelni ljudi KK Crvena zvezda odlučili su da se posle ispadanja od Partizana u plej-ofu ABA lige, rastanu sa dosadašnjim trenerom Sašom Obradovićem.

Posle teškog poraza od Partizana, krilni igrač Zvezde Čima Moneke izneo je sve i svašta na ralun Obradović - rekavši da tim nije znao šta igra na terenu:

- Mislim da znate o čemu pričam. Nismo osećali šta treba da radimo, ni u odbrani, ni u napadu. Lako nas je čuvati, stalno igramo isto. Izolacija i dribling. Dribling, dribling, dribling. Tako ne sme da bude, i nije bilo pre Partizana, pre Makabija, Bajerna... Čak i utakmica u Bolonji koju smo dobili sa jednim poenom razlike, igrali smo sra*nje. Tada smo shvatili prvi put da imamo problem - pecnuo je Moneke Sašu Obradovića...

Srpski trener je imao priliku da sarađuje sa Monekeom u Monaku, pa je iz prve ruke, još pre povratka u Zvezdu - objasnio o kakvom se igraču radi.

Obradović je u emisiji "Super indirektno kod Popa i Milana" govorio o karakteru Monekea:

- Ja sam trenirao Čimu Monekea. Ja znam šta je i ko je on. Nisam imao problem s njim, dobar je momak, egomanijak, voli sebe i dosta stvari gleda kroz statistiku. Možda mu nova sredina odredi ponašanje. I u Monaku, a i u Baskoniji, bilo je vrlo nestabilno što se ponašanja tiče. On je dobar momak i pametan je, ali tu nema pravila. Kod mene kad je bio, borio se za to što nije šutirao. Rekoh - ti da šutiraš, šta će onda Majk Džejms, Eli Okobo, Džordan Lojd, oni to bolje rade od tebe - govorio je Obradović.

Obradović otkriva da se Monekeu to nije dopalo.

- Bio je malo uvređen. Kada smo osvojili ligu Francuske prošle sezone razgovarali smo i rekao mi je: "Da si mi dao da igram, mi bi sve osvojili". Odgovorio sam mu da ne mislim tako - podvukao je sada već bivši trener Zvezde.

Čima Moneke utučen posle poraza od Partizana u polufinalu ABA lige Izvor: Kurir sport