MLADE KOŠARKAŠICE POČELE PRIPREME ZA EVROPSKO PRVENSTVO: Miloš Pavlović okupio 16 igračica
Ženska košarkaška reprezentacija Srbije do 20 godina okupila se na Zlatiboru na početku priprema za Evropsko prvenstvo koje će se od 4. do 12. jula održati u Litvaniji.
Naša selekcija je u grupi C na Evrobasketu sa Poljskom, Islandom i Italijom.
Selektor Miloš Pavlović imaće na raspolaganju 16 igračica, a to su: Tara Dacić (Kregton Univerzizet), Minja Aranđelović (ŽKK Mega Superbet), Lana Marić (Šopron basket), Jana Vesić (Sijetl Univerzitet), Sofija Todorović (Klaud Kantri Koledž), Imana Ćosović (KŽK Partizan), Nastja Bulović (Novosadska ŽKA), Lana Mikeš (ASC Sepsi), Teodora Simončević (Univerzitet Denver), Aleksandra Aleksić (ŽKK Mega Superbet), Valentina Zarić (ŽKK Mega Superbet), Anđela Petković (ŽKK Vojvodina 021), Vasilija Vučinić (ŽKK Kraljevo), Sofija Stajić (ŽKK Korać Akademija), Mia Đorović (ŽKK Radnički), Mia Bikicki (ŽKK Vojvodina).
U stručnom štabu selektora Pavlovića su pomoćni treneri Danilo Borović i Milica Janković, kondicioni trener Ivan Branković, doktor Momčilo Jakovljević, fizioterapeut Marko Đurović, tim menadžer Jelena Bruks i psiholog Tina Krajišnik.
”U ovoj fazi priprema, akcenat je, pre svega, na fizičkoj pripremi, osnovnim principima igre u odbrani i napadu. Kada je reč o igračkom kadru, imali smo mnogo problema u vezi sa odazivom igračica, pre svega zbog povreda, a onda pred same pripreme odlazaka na studije u Ameriku. Ulazimo maksimalno ozbiljno u pripremni proces. Na Zlatiboru ćemo biti dve nedelje, a po povratku u Beograd igraćemo prvu utakmicu protiv reprezentacije Crne Gore. To što ekipa nije u punom sastavu, ne menja naš odnos prema treningu i pripremama i zahtevam punu ozbiljnost i od stručnog štaba i od košarkašica. Stručni štab je isti kao prošle godine, s tim što nam se pridružila Tina Krajišnik kao psiholog koja će biti sa nama na Zlatiboru, to je novitet”, rekao je selektor Pavlović.