Doskorašnji trener Crvene zvezde Saša Obradović sporazumno je raskinuo ugovor sa ekipom sa Malog Kalemegdana.
ZVEZDA SE HITNO OGLASILA: Crveno-beli izdali saopštenje posle raskida ugovora sa Sašom Obradovićem
Saopštenje vam prenosimo u celosti:
"Crvena zvezda obaveštava javnost da je predsednik kluba Željko Drčelić postigao dogovor sa našim bivšim trenerom Sašom Obradovićem oko sporazumnog raskida ugovora.
Prema tom dogovoru, od okončanja posla u klubu, Crvena zvezda neće imati nikakvih finansijskih obaveza prema Saši Obradoviću.
Klub i predsednik Željko Drčelić se ovom prilikom još jednom zahvaljuju dosadašnjem treneru na angažmanu, posvećenosti i energiji koju je uložio kao trener Crvene zvezde, i dogovoru koji je postignut oko sporazumnog raskida ugovora.
Crvena zvezda će o daljim aktivnostima blagovremeno obaveštavati javnost isključivo i jedino na zvaničnim platformama kluba."
