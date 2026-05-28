Saopštenje vam prenosimo u celosti:

"Crvena zvezda obaveštava javnost da je predsednik kluba Željko Drčelić postigao dogovor sa našim bivšim trenerom Sašom Obradovićem oko sporazumnog raskida ugovora.

Prema tom dogovoru, od okončanja posla u klubu, Crvena zvezda neće imati nikakvih finansijskih obaveza prema Saši Obradoviću.

Klub i predsednik Željko Drčelić se ovom prilikom još jednom zahvaljuju dosadašnjem treneru na angažmanu, posvećenosti i energiji koju je uložio kao trener Crvene zvezde, i dogovoru koji je postignut oko sporazumnog raskida ugovora.

Crvena zvezda će o daljim aktivnostima blagovremeno obaveštavati javnost isključivo i jedino na zvaničnim platformama kluba."

Saša Obradović

