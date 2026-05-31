MEDIJI PIŠU! Španac bi mogao na klupu Crvene zvezde posle Saše Obradovića? Posle Mumbrua - i on se pominje kao rešenje!
U subotu smo preneli da je Crvena zvezda zainteresovana za dovođenje Aleksa Mumbrua na vrelu klupu Kluba sa Malog Kalmegdana.
Samo dan kasnije, prema pisanju "Direktno.rs", Ibon Navaro je takođe na meti Zvezde posle odlaska Saše Obradovića.
Partizan - Crvena zvezda - 18.5.2026 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT
Navaro je u međuvremeno napustio Unikahu koju je sezonama vodio sa velikim uspehom.
Navaro je u Malagu stigao u februaru 2022. godine, kad je nasledio Focisa Kacikarisa, a upisao je svoje ime zlatnim slovima u klupske knjige, s obzirom da je osvojio sedam trofeja i postao trener sa najviše pobeda u istoriji Unikahe – 180 na 261 utakmici.
Ostaje nam da vidimo da li će Navaro na kraju završiti na klupi beogradskih crveno-belih.
