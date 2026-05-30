Slušaj vest

KK Crvena zvezda uveliko radi na formiranju tima za narednu sezonu, a jedno od ključnih pitanja jeste izbor novog šefa stručnog štaba.

Kako Kurir nezvanično saznaje, među kandidatima za klupu crveno-belih nalazi se i španski stručnjak Aleks Mumbru.

1/4 Vidi galeriju Aleks Mumbru Foto: SVEN HOPPE / AFP / Profimedia, Tilo Wiedensohler / imago sportfotodienst / Profimedia

Nekadašnji reprezentativac Španije i bivši trener Valensije važi za jedno od zanimljivijih imena na evropskom tržištu. Reč je o treneru koji preferira modernu i agresivnu košarku, a tokom dosadašnje karijere stekao je značajno iskustvo radeći u najjačim evropskim takmičenjima.

Prema saznanjima "Kurira", Mumbru je jedan od trenera čije ime ozbiljno razmatra rukovodstvo Crvene zvezde. Konačna odluka još nije doneta, pošto klub paralelno analizira više opcija, ali se španski stručnjak nalazi na listi kandidata za preuzimanje ekipe.

Crveno-bele očekuje veoma važno leto, kako na planu izbora trenera, tako i kada je reč o igračkom kadru. Zbog toga će odluka o novom šefu stručnog štaba imati veliki uticaj na kompletno formiranje tima za narednu sezonu i ambicije koje će klub imati u Evroligi i regionalnom takmičenju.

U narednim nedeljama očekuje se rasplet oko pitanja novog trenera, a ostaje da se vidi da li će izbor pasti upravo na Aleksa Mumbrua ili neko drugo ime sa liste želja beogradskog kluba.

Aleks Mumbru - biografija

Aleks Mumbru je bivši španski profesionalni košarkaš i trener, rođen 12. juna 1979. godine u Barseloni. Tokom igračke karijere bio je poznat kao krilo i jedan od prepoznatljivih španskih košarkaša svoje generacije, sa izraženim takmičarskim mentalitetom i liderskim osobinama.

Igračku karijeru započeo je u Barseloni, gde je i stasao, a kasnije je nastupao za nekoliko španskih klubova, među kojima su Real Madrid, Huventud Badalona i Bilbao Basket.

Nakon završetka igračke karijere, Mumbru je započeo trenerski posao u Bilbau, gde je prvo bio pomoćni trener, a zatim i glavni trener. Kasnije je preuzeo Valensiju, sa kojom je radio u španskoj ACB ligi i Evrokupu, gde je stekao reputaciju trenera koji forsira modernu, brzu i agresivnu košarku, uz veliki fokus na energiju i timsku igru.

Kao selektor Nemačke osvojio trofej šampiona Evrope 2024. godine.

BONUS VIDEO: