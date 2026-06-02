Mnogi bi posustali, ali ne i Nikola Topić.

Povreda zbog koje je propustio čitavu prvu NBA sezonu, potom i borba sa opakom bolešću, stavili su pred mladog Srbina prepreke kakve retko koji sportista doživi na početku karijere. Ipak, umesto da ga slome, teški trenuci su ga ojačali. Posle završetka sezone u NBA ligi, Topić je otvorio dušu i poslao poruku koja najbolje pokazuje kakav je borac i van terena.

"Mnogo sam naučio o sebi. Iskreno, nisam znao koliko sam jak. Nije bilo najbolje, ali sam zahvalan što sam prošao kroz ta iskustva. Iz njih sam i rastao. I ona su me učinila boljom osobom danas. I ne bih bio ovde da se te stvari nisu desile. Radujem se da se spremim za igru", rekao je Topić.

Mladi Nikola Topić u dresu Oklahome

Njegove reči brzo su privukle pažnju navijača, posebno ako se zna kroz kakve je izazove prošao od dolaska u NBA ligu.

Prvo ga je zaustavila teška povreda zbog koje je propustio čitavu debitantsku sezonu, a potom je usledila još ozbiljnija životna prepreka. Ipak, Topić nije dozvolio da ga problemi skrenu sa puta.

Sada ga očekuje prvo leto posle dugo vremena tokom kojeg će moći potpuno da se posveti radu i pripremama za novu sezonu.

"Samo želim da imam dobro leto, dobar pripremni period. Letnja liga dolazi i biće velika za mene, i naravno posle toga ću pokušati da naporno radim kako bih u sezonu ušao zdrav, i nadam se da će tako i biti", poručio je srpski reprezentativac.

Iako nije krio razočaranje zbog načina na koji je Oklahoma završila sezonu, istakao je koliko je ponosan na ekipu čiji je deo.

"Naravno, veoma sam tužan i razočaran kako smo završili sezonu, ali i dalje sam zaista ponosan na ovaj tim i sve ovde", zaključio je Topić.

Posle svega što je prošao, pred Nikolom je možda najvažnije leto karijere. A ako je suditi po njegovom karakteru i rečima, srpski dragulj tek sprema ono najbolje.