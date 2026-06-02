NIJE SAMO NAVARO, DOLAZI I JEDAN OD NAJBOLJIH IGRAČA EVROLIGE IKADA: Crvena zvezda pravi drim tim kakav se ne pamti - uskoro i zvanično!
Radi se punom parom na Malom Kalemegdanu!
KK Crvena zvezda je, prema pisanju "Meridian sporta", rešila pitanje trenera za narednu sezonu. Kako se navodi, španski stručnjak Ibon Navaro postigao je dogovor sa klubom sa Malog Kalemegdana i očekuje se da saradnja uskoro bude i zvanično potvrđena.
Navaro iza sebe ima izuzetno uspešan period u Unikahi, sa kojom je osvojio brojne trofeje i izgradio reputaciju jednog od najcenjenijih evropskih trenera.
Međutim, to možda neće biti jedina važna vest sa Malog Kalemegdana ovog utorka...
Prema navodima iz podkasta "Luka i Kuzma", očekuje se da uz promociju novog trenera bude predstavljena i nova uloga Miloša Teodosića. Legendarni plejmejker, koji je prethodnih sezona nosio dres crveno-belih, mogao bi da postane deo sportskog sektora kluba i tako započne novu fazu svoje bogate košarkaške karijere.
Teodosićevo iskustvo, autoritet i ugled koji uživa u evropskoj košarci mogli bi da predstavljaju značajno pojačanje za sportsku strukturu Crvene zvezde, posebno u periodu kada klub pravi temelje za naredne sezone.
